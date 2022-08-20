不滿公車司機規勸戴口罩 台南男飆罵三字經罰5千元

興南客運李姓公車司機去年9月9日下午1時34分許，在台南玉井站前停靠，規勸楊姓乘客戴上口罩，反遭對方用手指著辱罵「X你娘老機掰」，還要他報警，李不堪受辱而提告，楊辯稱沒有指明道姓，是在罵自己，不被法官接受，認楊犯公然侮辱罪處罰金5000元。

楊男坦承有講「X你娘老機掰」等三字經，但否認公然侮辱，他辯稱，當時不是在罵司機，司機要他戴口罩，他也有戴，他沒有指明道姓，是在罵自己，看自己會不會清醒一點。

李姓司機說，當天他將公車開到興南客運站前停靠讓乘客下車，他下車時看見楊男未戴口罩，要求對方戴上口罩，對方就態度不好且以手指著他，叫他去報警，又罵他三字經。

李表示，他不認識對方，但之前對方曾在公車上吃東西，遭他勸阻不停，被他載到新化派出所，可能因此懷恨在心。李不堪受辱，對楊提出刑事附帶民事告訴。

興南客運玉井站蔡姓站務員指出，案發時他在興南客運玉井站上班，有看到、聽到楊罵李「X你娘老機掰」，楊是真的在罵李。當時李車子剛進站還沒停好車，楊看到李在車內，就在罵李了，說李上次把他載到警局，之後就開罵，罵完後李說要叫警察，楊就離開了。