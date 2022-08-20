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又1族人自柬獲釋 伍麗華曝「贖金大打折」因這理由仍陷困境

不滿公車司機規勸戴口罩 台南男飆罵三字經罰5千元

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

興南客運李姓公車司機去年9月9日下午1時34分許，在台南玉井站前停靠，規勸楊姓乘客戴上口罩，反遭對方用手指著辱罵「X你娘老機掰」，還要他報警，李不堪受辱而提告，楊辯稱沒有指明道姓，是在罵自己，不被法官接受，認楊犯公然侮辱罪處罰金5000元。

楊男坦承有講「X你娘老機掰」等三字經，但否認公然侮辱，他辯稱，當時不是在罵司機，司機要他戴口罩，他也有戴，他沒有指明道姓，是在罵自己，看自己會不會清醒一點。

李姓司機說，當天他將公車開到興南客運站前停靠讓乘客下車，他下車時看見楊男未戴口罩，要求對方戴上口罩，對方就態度不好且以手指著他，叫他去報警，又罵他三字經。

李表示，他不認識對方，但之前對方曾在公車上吃東西，遭他勸阻不停，被他載到新化派出所，可能因此懷恨在心。李不堪受辱，對楊提出刑事附帶民事告訴。

興南客運玉井站蔡姓站務員指出，案發時他在興南客運玉井站上班，有看到、聽到楊罵李「X你娘老機掰」，楊是真的在罵李。當時李車子剛進站還沒停好車，楊看到李在車內，就在罵李了，說李上次把他載到警局，之後就開罵，罵完後李說要叫警察，楊就離開了。

台南地院認楊不當言語辱罵李，損抑李的名譽及人格評價，行為不應該，又楊否認犯行，犯後態度不佳，未見悔意，認楊犯公然侮辱罪，處罰金5000元。至於民事部分仍在審理中。

台南地院認楊男不當言語辱罵司機，損抑司機的名譽及人格評價，且否認犯行，犯後態度不佳，認他犯公然侮辱罪，處罰金5000元，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認楊男不當言語辱罵司機，損抑司機的名譽及人格評價，且否認犯行，犯後態度不佳，認他犯公然侮辱罪，處罰金5000元，可上訴。圖／本報資料照

口罩 公然侮辱

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