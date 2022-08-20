士林夜市無人店2個月遭4連竊 慣竊終落網

賴姓男子曾竊盜、毀損案，近月針對台北市士林夜市無人看管的夾娃娃機店及攤商行竊，2個月內得手4件，警方近日循線查獲賴男到案，依法送辦並建請檢方聲押，另特別提醒，商家業者應加強防盜措施，杜絕竊嫌覬覦。

警方調查，家住台北市士林區的56歲賴男，7月起針對士林夜市無人看管的夾娃娃機店，以及擺設彈珠台的夜市攤商行竊，2個月期間得手4件，每件財損約2000元，警方分析連日發生的竊，發現都是賴男所為，8月11日上門逮人，賴坦承犯行，警詢後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦，並建請檢方聲押。

據悉，賴男曾涉多起竊案，2013年間從DVD專賣店偷走一袋成人光碟，後來常趁商家不注意，偷走小玩具、吊飾、項鍊、娃娃等，到案雖坦承犯案，但稱精神狀況不穩，也曾無故推倒他人機車，挨告毀損，到案供稱「因為無聊」，是士林地區頭痛人物。