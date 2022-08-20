男暫住女友家竟強壓她堂妹逼吞吐 辯酒醉仍判4年10月
嘉義縣陽姓男子暫住於前女友家中，一日看到女友堂妹上廁所出來，心生歹念，涉嫌強壓少女為他口交得逞，少女在父親陪同下報警，男辯稱因酒醉無法控制才犯案，法官認為酒醉可能喪失安全駕駛能力，但仍具有辨識犯罪的意識能力及行為能力；依犯強制性交罪，處有期徒刑4年10月。可上訴。
陽男與未滿18歲少女的堂姊是前同居男女朋友，少女與堂姊同住於嘉義縣住處，陽男雖然分手也暫住一起，2019年8月間某日半夜，陽男看到少女在1樓後方步出廁所，竟起淫念，涉嫌強押少女頭部下壓為他口交得逞。少女在父親陪同下報案。檢方偵辦後依法提起公訴。
法院審理時，陽男坦承犯行，但辯稱因喝醉才會有踰矩情事。又對方要求4百萬元和解金過高，至今未能和解。
法官認為，交通工具的駕駛須要手、腳、眼、耳多重感覺意識器官彼此高度配合、對於周遭路況保持注意力，才能安全駕駛。但一般犯罪行為，未必要求須具高度意識能力及作為、操作能力，飲酒後如果還沒有達到泥醉程度，仍然具有辨別判斷的意識、行為能力。
被告以強暴手段按壓少女頭部進口交，少女因而有身心症狀、自殘行為，造成一生難以抹去的傷痕及精神上痛苦，少女及其父母請求賠償金額甚高，無非是考量少女因為本案身心遭受重創，拒絕和解。
法官審酌，被告為成年人與少女堂姊是前男女朋友關係，竟趁未滿18歲少女獨自如廁之際心生歹念而為犯案，影響少女的身心健全發展，犯後坦承犯行與其犯罪情節等，量處成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑4年10月。可以上訴。
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