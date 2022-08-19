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共軍演習期間傳謠中國要從台灣撤僑 男遭罰2000

中央社／ 屏東縣19日電

中共4日在台灣周邊海域軍演，40歲劉姓男子在PTT傳謠「中國要從台灣撤僑了」，遭依違反社會秩序維護法移送，屏東地院潮州簡易庭11日裁定處新台幣2000元罰鍰，全案可抗告。

根據裁定書，劉姓男子透過通訊軟體LINE接收到家人傳送「中國中央政府決定撤離在台大陸同胞，于2022年08月08日前撤離完畢」的央視新聞播報載圖假訊息照後，在網路論壇批踢踢實業坊（PTT）「Gossiping（八卦）」板張貼標題為「中國要從台灣撤僑了」謠言，供不特定網友觀覽。

根據裁定書，網路錯誤資訊繁多，劉姓男子是40歲中年人，具正常智識能力，對內容應屬謠言，不能諉為不知，卻未經查證，擅自發表於多數人可瀏覽的社團聊天室，具備散布謠言的故意；中國軍演期間，劉姓男子發表謠言，可能造成民眾獲錯誤訊息，足以影響公眾安寧。

根據裁定書，法官考量劉姓男子主動向警方自首，依社維法規定減輕處罰，且坦承犯行、態度尚可等，處罰鍰2000元。

社維法規定，散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

軍演 PTT 屏東

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