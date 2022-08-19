越南茶混充台灣高山茶 近萬公斤全送焚化廠銷毀

黃姓男子從越南進口茶葉，混充「大禹嶺高冷茶」、「翠峰高冷茶」等台灣茶出售，屏東地檢署獲報展開偵辦，今年2月兵分多路搜索查扣大批境外茶，全案日前偵查終結，黃男及手下3名男子因坦承犯行諭知緩起訴，全案查扣9600餘公斤越南茶也全數送往屏東崁頂焚化廠銷毀。

檢方表示，黃男涉嫌於2019年間自越南進口茶葉，再購買外包裝「大禹嶺高冷茶」、「翠峰高冷茶」或「杉林溪」、「梨山茶」的分裝袋，在屏東內埔鄉倉庫將越南茶分裝，虛偽標示原產國為台灣，再載運至茶行陳列販賣。

今年2月檢方指揮保七總隊第三大隊，會同衛福部食藥署南區管理中心等單位，至黃男住處等多地搜索，查扣已分裝約600公斤越南茶葉。因黃男等4人坦承犯行，並同意銷毀越南茶葉，諭知黃男等4人緩起訴1年，各參加一場法治教育，並支付3萬至70萬元不等緩起訴處分金。