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護台茶 台高檢全台嚴打境外茶魚目混珠

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

為維護台灣茶農心血結晶，避免遭境外茶混充損及品質和商譽，台高檢已建立結合檢察機關與中央、地方行政機關的「加強打擊境外茶混充臺茶案件協調聯繫平台」，全力打擊不肖業者以境外茶混充台茶牟利的不法案件。

台高檢表示，截至今年8月17日為止，全國檢察機關針對該類案件，已受理37案，傳喚63人次，其中聲押獲准1人、交保13人、拘提322人，執行搜索42處，並查扣混充茶葉共18787.6台斤。各地檢署除嚴辦境外茶混台茶案件，未來將結合銷燬混充茶劣品及查扣犯罪不法所得等手段，捍衛台灣茶聲譽及國際競爭力，以及維護茶農及消費者之權益。

境外茶混台茶案件中，起訴首例為嘉義地檢署偵辦林姓業者以境外葉混假冒阿里山茶。台高檢指出，全案經茶葉改良場鑑定後，證實茶葉中摻有境外茶，事證明確於是依法起訴。

至於現有查扣量最大的，則是台南地檢署於今年8月3日，於台南市新化區周姓業者製茶工廠內，查扣已分裝成30台斤真空袋250包，及4兩真空袋400包，總計7500台斤的混充台灣茶，周姓業者後來也被法院裁定羈押禁見。

屏東地檢署日前查獲黃姓茶行業者，將越南茶重新包裝為台灣製造的「大禹嶺高冷茶」，除依刑法意圖販賣、陳列虛偽標記商品罪偵辦外，於屏東縣內埔鄉倉庫內扣押的越南茶600餘公斤，及行政扣留的逾期與未標示越南茶葉9000餘公斤，也在業者同意下載往垃圾焚化廠進行銷燬。

台高檢建立結合「加強打擊境外茶混充臺茶案件協調聯繫平台」，全力打擊境外茶混充台茶牟利不法案件。圖／調查局提供
台高檢建立結合「加強打擊境外茶混充臺茶案件協調聯繫平台」，全力打擊境外茶混充台茶牟利不法案件。圖／調查局提供

茶葉 越南 屏東縣

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