賣護照還謊報遺失 偷渡客闖英國不成貪財男也遭起訴

李姓男子2016年申辦護照，2018年辦理護照遺失後，英國移民官卻發現有偷渡客持變造過的李男護照欲入境，通報我國執法機關介入偵辦，移民署調查後李男坦承將護照交付詐欺集團，士林地檢署近日偵結，依護照條例、刑法使公務員登載不實等罪嫌起訴李男。

起訴指出，李男明知護照是國人旅外重要文件，交付他人可能遭冒用，卻為了賺取不法利益，2016年8月1日到外交部領事事務局申辦護照，賣給詐欺集團成員後，由詐團交付偷渡集團成員。

李明知護照沒有遺失，2018年1月17日仍到台北市警局南港分局辦理護照遺失，致承辦員警為其填載「中華民國護照遺失申報表」，損害政府對於護照管理的正確性。