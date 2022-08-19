華裔牙醫抽脂、拉皮竟染心內膜炎 跨海提告獲賠1301萬

加拿大籍黃姓牙醫5年前到郭綜合醫院由陳姓醫師進行男性女乳症抽脂、腹部拉皮、修疤手術，術後不如預期兩度清創及植皮，住院近1個月未好轉，搭乘醫療專機返回加國就醫，確診糞腸球菌感染性心內膜炎而重傷，跨海控訴醫療疏失，連同家屬共求償2千萬，獲賠1301萬多元。

郭綜合醫院表示，與患者和解後，當事人返回加拿大後感染，且衛福部三次醫審會鑑定，認兩者間無因果關係，對此判決感到很遺憾。院方表示，將和律師討論會上訴。

黃主張，2016年12月14日到郭綜合醫院進行男性女乳症抽脂等手術諮詢，同年月20日住院，由陳執刀。陳強調是小手術，僅需住院1日，但手術後黃腹部竟有巨大傷口，經二次清創及植皮，住院近1個月仍不見好轉。

黃隔年1月17日出院後，搭乘醫療專機返回加拿大，加國醫院同年月19日緊急通知他住院治療菌血症，後確診為糞腸球菌感染性心內膜炎。

黃主張，術前已知其腹部有發紅、腹壁腫塊持續數周，判斷有腹壁膿瘍，未先處理腹壁膿瘍待痊癒後再手術；膿瘍切開引流或清創前未做微生物培養；傷口換藥過程中未戴手套，質疑陳處置不符合醫療常規，導致黃傷口癒合不佳，並感染糞腸球菌菌血症，導致心內膜炎。

黃因心臟受細菌感染而須用強力抗生素化療，致產生耳朵重聽、眼睛模糊等需配戴助聽器及依靠柺杖行走。

黃統計，醫療費32萬元、看護費97萬元、不能工作損失1486萬、精神慰撫金6808萬元等，合計8426萬元，僅一部請求1875萬元。另妻子、父母及子女5人各請求精神慰撫金25萬元，合計2千萬元。

醫院指出，院方與黃已於2017年1月14日簽立切結書，以64萬元達成和解，且黃感染糞腸球菌致心內膜炎，與陳醫療處置無因果關係。歷次鑑定均認為黃返回加拿大前沒有任何糞腸球菌感染的現象，所以後續因糞腸球菌感染致心內膜炎，與陳醫療行為無因果關係。

醫院表示，術前已就手術方法與黃說明討論，黃術後發生強烈咳嗽，持續數日，致胸部束縛無法使用，另因上腹部舊手術疤痕處血液循環異常，傷口接合交接處出現瘀青及傷口癒口不佳，建議並經其同意下，安排清創植皮手術，超過七成以上植皮初步癒合，再為黃進行腹部殘餘小部分壞死組織清創手術，在剩餘傷口已見長出健康芽肉組織。