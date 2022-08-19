越南劣質茶裝國產高山茶 調查局捍衛MIT形象

台灣茶享譽全球，近來頻傳不肖茶商以低價進口越南茶，混充為高價台灣高山茶在市面販售，嚴重損害台灣茶優良品質形象。調查局依據行政院食品安全會報及台高檢打擊民生犯罪督導會報指示，積極查辦此一魚目混珠行為，至今已查獲不法境外茶3萬3060台斤（1萬9836公斤），查扣欲出貨非法境外茶共8273台斤（4964公斤），並持續溯源擴大清查。

調查局經濟犯罪防制處自110年12月起，陸續查獲多起境外茶混充福壽山、梨山、阿里山、杉林溪等台灣高山茶的產地虛偽標示不實案件。涉案茶品一旦經農委會茶葉改良場DNA鑑定為境外茶，調查局各處站隨即在檢方指揮下發動搜索約談，阻止不肖業者紊亂市場。

經濟犯罪防制處指出，遭查獲的不肖製茶廠或茶行業者，多鎖定阿里山高山茶、杉林溪高山茶、福壽梨山高山茶、梨山烏龍茶、鹿谷烏龍茶、奇萊山高冷茶、台東紅烏龍茶等熱門茶品作為標的，先以每台斤100至300元不等價格，大量自越南低價進口，或在國內低價購入越南茶。