批蘇嘉全「拿國家資源做生意」 葉慶元判賠20萬、陳鳳馨免賠

總統府前秘書長蘇嘉全遭爆和姪子、立委蘇震清由國營事業陪同拜訪印尼謀取私利，他不滿律師葉慶元和名嘴陳鳳馨在政論節目言語與事實不符，提告要求2人連帶賠償償200萬元；台北地方法院今判葉慶元應賠償20萬元，可上訴。

蘇嘉全提告主張，他2016年到印尼參加海外後援會感恩餐會，只在首都待一晚，沒有和印尼官方人員見面，更沒有國營事業陪同，國民黨開記者會指控後，他隨即澄清，但陳鳳馨仍在政論節目顛倒是非，稱「人力仲介公司來做安排，然後有國營事業的人來派代表」、「電報裡從頭到尾就是說蘇震清跟蘇嘉全到印尼是不要外交部陪同的」、「你是帶著國營事業去那邊談生意」等語。

蘇嘉全指出，葉慶元也在節目中說「蘇嘉全跟蘇震清跑到印尼去，拿著國家的資源去做私人的生意，搞到連駐外使節都看不下去了」等語，兩人不時指摘他透過人力仲介安排私下會晤印尼高層，排除政府部會、駐外使館，甚至控制國營事業，以不實言論包裝議題，製造社會紛爭，侵害他的名譽權，兩人未經合理查證，要求連帶賠償200萬元。

陳鳳馨反駁相關電報內容指涉高階官員和立委私自偕國營事業出訪，涉及重大公共利益，屬於可受公評事項，且她也向多位外交官查證，並查制國營事業出訪報告紀錄等；葉慶元則說，電報符合外館格式，蘇震清也證實電報為真，他發言已盡查證義務。

台北地院認為，根據駐印尼代表處電報內容，沒有提及蘇嘉全等人至印尼洽談、從事「個人私人生意」，與葉慶元陳述的內容大相徑庭，確實使大眾誤認蘇嘉全和蘇震清利用國營事業採購的國家資源圖謀私人利益，足以貶損蘇嘉全的社會評價，侵害名譽權，審酌後判葉慶元應賠償20萬元。