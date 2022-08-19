假買金飾真搶銀樓得手40萬元全花光 新竹男下場出爐

新竹縣竹北市今年1月2日發生一起銀樓搶案，戴姓男子到某銀樓佯裝要買金飾，一口氣試戴金項鍊、金墜子後，謊稱要回車上拿現金，竟趁隙開溜，並轉往另家銀樓變賣得手40萬元後全部花光。新竹地院審酌男子犯行，依搶奪罪判7個月有期徒刑。

檢警調查，戴姓男子在今年1月2日下午1點7分開著媽媽的汽車到竹北市某銀樓，他假意稱要購買金飾，老闆不疑有他拿出金項鍊、金墜子與金戒指等金飾陸續給他試戴，戴男趁將金項鍊、金墜子試戴脖子上時，趁隙開車落跑。

戴姓男子隨即開車轉往外鄉鎮的銀樓變賣，請不知情的銀樓業者收購，戴男最後共變賣到40萬26元，最後花用殆盡。被搶銀樓的負責人當時看見戴男快速落跑，自己也傻掉來不及防備，急得立刻報警處理，案經偵查終結，檢方起訴戴男。

判決指出，搶奪罪要件之乘人不備或不及抗拒而掠取財物者，不以直接自被害人手中奪取為限，案發時戴男在店家實力支配之下而公然持金飾等物品逃跑，並排除告訴人之實力支配，所為不失為乘人不備或不及抗拒而掠取財物，與搶奪罪之要件該當。