評論蘇嘉全叔姪赴印尼謀私利 法院今判葉慶元賠20萬元

蘇嘉全。圖／聯合報系資料照片 總統府前秘書長蘇嘉全遭爆和姪子、立委蘇震清透過國營事業拜訪印尼謀取私利，他不滿律師葉慶元和名嘴陳鳳馨在政論節目批評「拿國家資源做私人生意」，提告求償200萬元；台北地方法院今判葉慶元應賠償20萬元，蘇其餘請求駁回，可上訴。

蘇嘉全提告主張，他2016年到印尼參加海外後援會感恩餐會，只在首都待一晚，沒有和印尼官方人員見面。國民黨指控後，他隨即在臉書發文澄清，但葉慶元、陳鳳馨仍在政論節目顛倒是非，侵害他的名譽權，名嘴在媒體上發表不實言論，影響極大。

葉慶元反駁，蘇嘉全堅稱2017年沒有去印尼，但未否認前一年有去，駐印尼代表處公文僅誤載年分，且電文內容確實提及蘇嘉全、蘇震清二人，蘇嘉全雖宣稱電文與自己無關、電文中「中間人」是指人力仲介業者高壽濤，卻無法合理解釋為何電文中點名他和蘇震清。