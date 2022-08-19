聽新聞
test
0:00 / 0:00
評論蘇嘉全叔姪赴印尼謀私利 法院今判葉慶元賠20萬元
總統府前秘書長蘇嘉全遭爆和姪子、立委蘇震清透過國營事業拜訪印尼謀取私利，他不滿律師葉慶元和名嘴陳鳳馨在政論節目批評「拿國家資源做私人生意」，提告求償200萬元；台北地方法院今判葉慶元應賠償20萬元，蘇其餘請求駁回，可上訴。
蘇嘉全提告主張，他2016年到印尼參加海外後援會感恩餐會，只在首都待一晚，沒有和印尼官方人員見面。國民黨指控後，他隨即在臉書發文澄清，但葉慶元、陳鳳馨仍在政論節目顛倒是非，侵害他的名譽權，名嘴在媒體上發表不實言論，影響極大。
葉慶元反駁，蘇嘉全堅稱2017年沒有去印尼，但未否認前一年有去，駐印尼代表處公文僅誤載年分，且電文內容確實提及蘇嘉全、蘇震清二人，蘇嘉全雖宣稱電文與自己無關、電文中「中間人」是指人力仲介業者高壽濤，卻無法合理解釋為何電文中點名他和蘇震清。
葉說，蘇嘉全是公眾人物，行為應可受公評，且蘇只要開記者會即可澄清，卻多次提告打壓負面評論，且不斷要求提供消息來源，意圖秋後算帳懲處檢舉人，批蘇「可恥」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言