約網友在大賣場裸拍性交 沒付說好的11萬 男判4月刑

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影 蘇姓男子結交男網友，約定付費到野外拍裸照並發生性行為，2人在深坑老街、新北市家樂福完事後，蘇不付錢落跑；台北地院審理，蘇賠12萬元，法官依詐欺得利罪判蘇有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，緩刑2年。

23歲的蘇姓男子2021年9月27日在網路結識被害男子，對話中，佯稱願意以2日共11萬元的價格換取與對方進行野外裸體拍照，並且發生性行為，包括口交及肛交，蘇騙被害人說，完事以後可以刪除照片、不會留跡證。

被害男子信以為真，與蘇2021年9月29日深夜相約在新北市「黎明賓館」停車場外面見面，由蘇開車，帶著對方到深坑區深坑老街進行野外裸拍，拍照時，被害人幫蘇口交1次。

之後，2人轉移陣地，駕車前往新店區家樂福賣場內進行野外裸體拍照，並且再次發生性交行為2次，後來，蘇假借要上廁所，未支付報酬即逃逸離去，被害男子驚覺受騙，向新店分局報案。

法院開庭，蘇自白犯罪，與被害人調解後和解，支付12萬元賠償金完畢，法官不再證據調查，改依簡易判決處刑程序處理。

判決指出，蘇為大學肄業程度，自述目前從事電話客服業，月收入約2萬8000元，沒有須扶養的人，依法量處有期徒刑4月。

判決說，蘇沒有因故意犯罪受有期徒刑宣告的紀錄，犯後坦承犯行，與對方調解成立並且履行完成，悔悟態度尚可；蘇一時失慮，日後當有警惕，無再犯之虞，加上被害男子同意給蘇緩刑機會，依法判決，可上訴。