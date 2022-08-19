快訊

嬰幼兒輝瑞BNT疫苗來了 127.68萬劑上午抵台

40多歲男打1劑發燒抽搐當天亡 10月大男嬰哮吼住ICU中

直播／今本土案例+2萬2559 境外+260 死亡+32

聽新聞
test
0:00 / 0:00

約網友在大賣場裸拍性交 沒付說好的11萬 男判4月刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
蘇姓男子結交男網友，約定付費到野外拍裸照並發生性行為，2人在深坑老街、新北市家樂福完事後，蘇不付錢落跑；台北地院審理，蘇賠12萬元，法官依詐欺得利罪判蘇有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，緩刑2年。

23歲的蘇姓男子2021年9月27日在網路結識被害男子，對話中，佯稱願意以2日共11萬元的價格換取與對方進行野外裸體拍照，並且發生性行為，包括口交及肛交，蘇騙被害人說，完事以後可以刪除照片、不會留跡證。

被害男子信以為真，與蘇2021年9月29日深夜相約在新北市「黎明賓館」停車場外面見面，由蘇開車，帶著對方到深坑區深坑老街進行野外裸拍，拍照時，被害人幫蘇口交1次。

之後，2人轉移陣地，駕車前往新店區家樂福賣場內進行野外裸體拍照，並且再次發生性交行為2次，後來，蘇假借要上廁所，未支付報酬即逃逸離去，被害男子驚覺受騙，向新店分局報案。

法院開庭，蘇自白犯罪，與被害人調解後和解，支付12萬元賠償金完畢，法官不再證據調查，改依簡易判決處刑程序處理。

判決指出，蘇為大學肄業程度，自述目前從事電話客服業，月收入約2萬8000元，沒有須扶養的人，依法量處有期徒刑4月。

判決說，蘇沒有因故意犯罪受有期徒刑宣告的紀錄，犯後坦承犯行，與對方調解成立並且履行完成，悔悟態度尚可；蘇一時失慮，日後當有警惕，無再犯之虞，加上被害男子同意給蘇緩刑機會，依法判決，可上訴。

深坑 性行為

延伸閱讀

拉10歲女童手摸他下體 噁男鄰居賠250萬元調解獲判緩刑

女記者流出和丁允恭裸體床照 妻子代遞狀求償金額曝光

11款廚房夢幻逸品必收！家樂福推「SMEG義大利精品廚具」點換購 最低2.3折起

活春宮片瘋傳！英情侶高溫下躺草地公然性交 1情況恐被罰下場慘

相關新聞

寶佳承諾游迺文「有空缺再往上喬」官商勾結LINE訊息曝光

勞動部勞金局投資組前組長游廼文與寶佳集團前執行長唐楚烈等人操縱遠百股票，游今天重判。依法院資料，游為求取公務員升等才犯罪...

苗栗勞青處副處長涉貪瀆收押 黑工仲介案外案愈滾愈大

彰化地檢署前天指揮台中警調搜索苗栗縣政府勞工及青年發展處辦公室，帶回副處長涂榮輝、科長、承辦人員及廠商近10人，涂榮輝涉...

醫學院教授性騷女學生 抗罰失敗還遭依權勢猥褻起訴

某校醫學院教授兼所長羅姓男子，被控性騷女學生，遭台北市政府裁罰3萬元，不服提起行政訟後，法院認定裁罰有理，判羅敗訴，士林...

約網友在大賣場裸拍性交 沒付說好的11萬 男判4月刑

蘇姓男子結交男網友，約定付費到野外拍裸照並發生性行為，2人在深坑老街、新北市家樂福完事後，蘇不付錢落跑；台北地院審理，蘇...

韓國瑜曾勘災撈水聞味 淹水大樓住戶向物業求償勝訴

高雄市3年前「719水災」造成苓雅區某棟大樓淹水，前市長韓國瑜去勘災，還撈水聞味引非議。這棟大樓當時因地下室淹水導致住戶...

疑涉入人口販運案 苗栗勞青處副處長遭收押

彰化地檢署前前天指揮警調搜索苗栗縣政府勞工及青年發展處辦公室，帶回副處長涂榮輝等6名科長及承辦人員，6人涉及勞工業務，涂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。