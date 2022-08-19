苗栗勞青處副處長涉貪瀆收押 黑工仲介案外案愈滾愈大

彰化地檢署前天指揮台中警調搜索苗栗縣政府勞工及青年發展處辦公室，帶回副處長涂榮輝（ 圖）及廠商近10人，涂榮輝涉貪瀆遭檢方聲請羈押獲准。圖／取自臉書 彰化地檢署前天指揮台中警調搜索苗栗縣政府勞工及青年發展處辦公室，帶回副處長涂榮輝、科長、承辦人員及廠商近10人，涂榮輝涉貪瀆及有串證和逃亡之虞遭檢方聲請羈押獲准，另一名陳姓廠商30萬元交保。

彰化地檢署表示，目前此案還在擴大偵辦中，前天與昨天陸續帶回涂榮輝、勞資關係科李姓科長、勞工服務科楊姓科長及3名承辦和廠商等涉案人及證人，目前還在釐清相關案情。

據了解，彰化地檢署先前查辦彰化縣中州科技大學讓烏干達學生打黑工案，查辦相關人力仲介公司發現案外案，苗栗勞青處疑在勞工安全檢查業務中疑似有放水情形，涂榮輝涉及貪瀆，目前檢警還在比對相關犯案證據及資料擴大偵辦中，檢方不願透露相關細節，僅表示擴大搜證偵辦中。