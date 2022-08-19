醫學院教授性騷女學生 抗罰失敗還遭依權勢猥褻起訴

士林地檢署。記者李隆揆／攝影 某校醫學院教授兼所長羅姓男子，被控性騷女學生，遭台北市政府裁罰3萬元，不服提起行政訟後，法院認定裁罰有理，判羅敗訴，士林地檢署另調查羅男利用權勢猥褻，近日偵結起訴羅男。

起訴指出，受害研究生就讀醫學院研究所時，2018年4月在校內會議室遭羅男掀開衣角、露出腹部，她察覺後制止，羅仍把手放在她側腰上來回撫摸，另次在校內實驗室中，羅男又藉「加油打氣」之名，正面環抱她，她認為被羅猥褻，心生不適，遂決定報警處理。

被害女子說，她遭掀衣、用手來回撫摸腰際至少10餘秒，面露驚慌，出聲「老師！」但叫不出「住手！」，羅男應看得出她的驚恐，第2次在實驗室中遭環抱，也持續10餘秒，她推不開羅，也不敢出言制止。

郭姓學生證稱，有聽過女子遭羅「身體觸碰」，女子述說過程時表情驚慌，但女子當時決定畢業後再處理，因為羅曾開玩笑提到要延畢，讓女子備感壓力；黃姓學生證稱，曾聽女子說，她在會議室內被羅男撫摸，羅男確實有以權勢壓迫他人的習慣；林姓學生也證稱，曾聽女子透露遭羅男掀衣。

據悉，事件曝光後，校方認定羅男成立性騷擾，台北市政府裁罰3萬元，羅男不服抗罰，今年5月台北地院認定裁罰有理，判羅男敗訴，可上訴；另，檢方調查案發時女子所穿衣物、同學證述、台北市政府性騷擾決議書等，近日偵結依權勢猥褻罪起訴羅男，目前該案仍正審理中。