群益「知道『游組長』但不認識」 勞金炒股案2人無罪

勞動部勞金局前組長游迺文結合投信業配合寶佳集團炒作遠百股票案，檢察官起訴群益投信投資處資產管理部專業副總謝志英、群益投信共同基金經理人兼特定股票研究員湯明真，法院開庭，謝、湯作無罪答辯，今天依罪證不足判無罪。

謝志英開庭時辯稱，游迺文邀她面談，地點在中正紀念堂捷運站，聊的是盤勢，沒聊遠百，她與游迺文是公務上往來，沒有私交，游更沒有介紹她買股票，聊的多是大盤盤勢、產業的動態，不會講個股。

謝志英稱，她與同行統一投信研究員俞建業是看鋼鐵股認識的，聽說俞在看遠百，就向俞打聽；謝女說，俞在LINE上回她「勞退叫進」並貼遠百的報告給她，但她從來就不知道代表什麼意思。

謝志英說，2020年台股因疫情重挫，但3月底到7、8月台股指數上到1萬3000點，7月時又看到下半年會發放振興券，加上她看到忠孝復興捷運站附近人潮明顯回流，預期百貨業業績將提升，才購買遠百。

謝女說，2020年8月26日她去桃園市拜訪公司，游迺文下午3點左右LINE她「可聊一下嗎？」，她以為要被叫回勞金局檢討績效，回到台北市中正紀念堂捷運站時，已下午5點，她通知游「我到了」，游回「不要出站」，所以與游就在站體碰面，當天聊過盤勢，但聊天細節已忘記。

湯明真則說，2015年進入群益即負責研究遠百，知道有「游組長」這個人，但游不認識她，不知游有無向謝志英或別人推荐遠百等。

合議庭認為，檢方所提證據，只能證明湯明真製作遠百股票的分析有缺失，不能證明湯有預定結論、或受他人指示操縱股價，此外，謝志英雖買入遠百，也缺乏證據證明謝接受委託代操連續買入股票是受游迺文指示，依罪證不足判2人無罪。