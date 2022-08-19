快訊

出國日子不遠了？蔡總統：已請政院評估開放邊境

林智堅回新竹操盤？從沈慧虹新浮木 看柯家班恩仇錄

群益「知道『游組長』但不認識」 勞金炒股案2人無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
游迺文。本報資料照
游迺文。本報資料照

勞動部勞金局前組長游迺文結合投信業配合寶佳集團炒作遠百股票案，檢察官起訴群益投信投資處資產管理部專業副總謝志英、群益投信共同基金經理人兼特定股票研究員湯明真，法院開庭，謝、湯作無罪答辯，今天依罪證不足判無罪。

謝志英開庭時辯稱，游迺文邀她面談，地點在中正紀念堂捷運站，聊的是盤勢，沒聊遠百，她與游迺文是公務上往來，沒有私交，游更沒有介紹她買股票，聊的多是大盤盤勢、產業的動態，不會講個股。

謝志英稱，她與同行統一投信研究員俞建業是看鋼鐵股認識的，聽說俞在看遠百，就向俞打聽；謝女說，俞在LINE上回她「勞退叫進」並貼遠百的報告給她，但她從來就不知道代表什麼意思。

謝志英說，2020年台股因疫情重挫，但3月底到7、8月台股指數上到1萬3000點，7月時又看到下半年會發放振興券，加上她看到忠孝復興捷運站附近人潮明顯回流，預期百貨業業績將提升，才購買遠百。

謝女說，2020年8月26日她去桃園市拜訪公司，游迺文下午3點左右LINE她「可聊一下嗎？」，她以為要被叫回勞金局檢討績效，回到台北市中正紀念堂捷運站時，已下午5點，她通知游「我到了」，游回「不要出站」，所以與游就在站體碰面，當天聊過盤勢，但聊天細節已忘記。

湯明真則說，2015年進入群益即負責研究遠百，知道有「游組長」這個人，但游不認識她，不知游有無向謝志英或別人推荐遠百等。

合議庭認為，檢方所提證據，只能證明湯明真製作遠百股票的分析有缺失，不能證明湯有預定結論、或受他人指示操縱股價，此外，謝志英雖買入遠百，也缺乏證據證明謝接受委託代操連續買入股票是受游迺文指示，依罪證不足判2人無罪。

勞動基金 貪汙 炒股

延伸閱讀

寶佳承諾游迺文「有空缺再往上喬」官商勾結LINE訊息曝光

游迺文勞金炒股判9年 想以寶佳集團「政經影響力」升官

寶佳集團勞金炒遠百獲利5億3879萬 法官判宣告沒收

勞動基金炒股案12人下場出爐！「偵審大事記」一次看

相關新聞

寶佳承諾游迺文「有空缺再往上喬」官商勾結LINE訊息曝光

勞動部勞金局投資組前組長游廼文與寶佳集團前執行長唐楚烈等人操縱遠百股票，游今天重判。依法院資料，游為求取公務員升等才犯罪...

游迺文勞金炒股判9年 想以寶佳集團「政經影響力」升官

勞動部勞金局投資組前組長游迺文被控與寶佳集團操縱遠百股票，今天被判處有期徒刑9年，褫奪公權5年；判決書指出，游的犯罪動機...

貪走2.7億！勞金炒股案12被告「無人」認罪 游迺文判9年

勞動部勞金局投資組前組長游迺文被控與寶佳集團前執行長唐楚烈、業者操縱遠百股票，安排「馥邑隱廚」演練，讓寶佳獲利破億，游與...

韓國瑜曾勘災撈水聞味 淹水大樓住戶向物業求償勝訴

高雄市3年前「719水災」造成苓雅區某棟大樓淹水，前市長韓國瑜去勘災，還撈水聞味引非議。這棟大樓當時因地下室淹水導致住戶...

醫學院教授性騷女學生 抗罰失敗還遭依權勢猥褻起訴

某校醫學院教授兼所長羅姓男子，被控性騷女學生，遭台北市政府裁罰3萬元，不服提起行政訟後，法院認定裁罰有理，判羅敗訴，士林...

群益「知道『游組長』但不認識」 勞金炒股案2人無罪

勞動部勞金局前組長游廼文結合投信業配合寶佳集團炒作遠百股票案，檢察官起訴群益投信投資處資產管理部專業副總謝志英、群益投信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。