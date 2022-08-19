寶佳承諾游迺文「有空缺再往上喬」官商勾結LINE訊息曝光

勞動部勞金局投資組前組長游迺文涉勞金炒股，被控貪汙、違反證交法罪，台北地院今天判游有期徒刑9年，褫奪公權5年，業者也分別宣判。 報系資料照片 勞動部勞金局投資組前組長游迺文與寶佳集團前執行長唐楚烈等人操縱遠百股票，游今天重判。依法院資料，游為求取公務員升等才犯罪，判決書並將游與寶佳資產管理公司投資主管邱裕元的LINE通聯紀錄曝光 ，證明游想靠著作弊來升官。

合議庭審理認定，游迺文與共犯間有犯意聯絡、行為分擔，皆觸犯證券交易法第171條第2項的間接操縱股價罪，寶佳資產管理公司、嘉源投資公司則因金融犯罪不法獲利5億3879萬6150元。

寶佳資產管理公司的邱裕元曾經傳LINE給唐楚烈「今天的遠百，除了亞東，都是散單及偏遠券商」，唐回「幹大事總要讓別人圖小利」，邱再傳「遠東合庫我們有買1000，但他們客戶有出1000」、「但國泰的應可以洗出來，貼息且還有賺」給唐。

此外，唐楚烈在2020年4月23日12時46分時，傳訊給邱裕元稱「遠百第一季的eps是多少？」，邱14時39分回「0.07元以上(公司表示大於1億=0.07元）」，唐說「了解」後，再於2020年4月30日10時29分以簡訊指示邱「遠百可能要多賣一點」，邱回覆「好」。

其後， 唐傳給邱「看一下券商進出，做點分析」，邱回「遠百，亞東轉買，剛去見遠百發言人，有點怕我們的意圖，徐董已高度關注，亞東應不會再賣；今天是洗出外資的」；邱於開盤時表示「遠百我見機行事」，唐回覆「一切你作主，但是低檔可能要撐一下」。

在游迺文為何圖利寶佳部分，邱裕元曾傳訊息給游稱「你11很久了？」，游回說「來這組長快12年」，邱表示「所以你早該升12職等了」，游回「是啊，是這裡最資深的組長，現在的主秘是因為年紀大先給她做，待退，她那時也比我晚做組長」。

邱裕元另對游迺文的一些想法，傳訊給游稱「所以你應該先上去卡主秘，然後用行政命令，讓你兼看兩邊」、「2-3年有空缺再往上喬」、「現在主秘沒權是因為局長沒給」、「而且先卡主秘兼兩組不錯，又照體制先升，且兼管」。

經過邱裕元的分析之後，游廼文回邱說「你們決定吧」，邱再稱「我是覺得大家是一條船的，最後一定要把你弄上去，但你們也有體制要搞，先作前段獲利，再來後段博名」，游對此告訴邱「我其實不要名，是因為沒位子管不到，加上一些人會扯後腿，要有位才有權，把這些人搬走」。