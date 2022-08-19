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警政署說明柬埔寨人口販運等犯罪的偵辦情況與進度

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導

警政署上午召開「柬埔寨等國人口販運偵辦現況說明」記者會，由署長黃明昭、高檢署檢察長張斗輝共同主持，說明柬埔寨人蛇、詐騙集團偵辦情形，截至目前為止，全台已受理報案420件，其中46人已返國，近日偵破人口販運案件20件，67人中22人裁定羈押。此外，警政署也首次提供檢舉專線(02)2765-2122，表示只要民眾檢舉成功，將核發優渥獎勵金。

針對昨天在桃園機場航空警察局與3名國民黨籍立委，爆出與警搶人，黃明昭澄清，航空警察局於機場基於執行警察職權、依法對於受騙國人進行人口販運被害人鑑別程序、詢問被害情形以釐清案情。由於多起案件已查知有國內幫派組織涉入，為保護被害人人身安全，欲於被害人進行訊問、保護等必要的辦案程序，並協助儘速完成檢疫，所有過程合乎法律程序。

警政署上午召開「柬埔寨等國人口販運偵辦現況說明」記者會，高檢署檢察長張斗輝(左起)、警政署長黃明昭及航警局長鄭明忠，共同說明針對柬埔寨人口販運等犯罪的偵辦情況與進度。記者林伯東／攝影
警政署上午召開「柬埔寨等國人口販運偵辦現況說明」記者會，高檢署檢察長張斗輝(左起)、警政署長黃明昭及航警局長鄭明忠，共同說明針對柬埔寨人口販運等犯罪的偵辦情況與進度。記者林伯東／攝影
警政署上午召開「柬埔寨等國人口販運偵辦現況說明」記者會，高檢署檢察長張斗輝(左)、警政署長黃明昭（右），共同說明針對柬埔寨人口販運等犯罪的偵辦情況與進度。記者林伯東／攝影
警政署上午召開「柬埔寨等國人口販運偵辦現況說明」記者會，高檢署檢察長張斗輝(左)、警政署長黃明昭（右），共同說明針對柬埔寨人口販運等犯罪的偵辦情況與進度。記者林伯東／攝影

桃園機場 警察 黃明昭

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