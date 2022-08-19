減產還被偷摘！霧峰警「護農專案」偷龍眼賊抓到了

龍眼產季到了，台中霧峰果農因果園龍眼今年因大雨、蟲害減產，近期又慘遭偷摘，氣得掛布條怒嗆賊。台中市警局霧峰分局強力執行「護農專案」，全力緝捕竊嫌，霧峰派出所昨晚循線將30歲越南籍丁姓移工查緝到案，詢後竊盜案依法偵辦。被偷的董姓果農得知後，肯定警方辦案效率及保護果農財產安全的努力。

董姓果農表示，八月初位於霧峰區桐林山區龍眼果園遭人盜採，經他出聲嚇阻，歹徒立即逃逸，遭盗採不及帶走的5斤龍眼還遺留在樹下，以及一輛電動自行車，他將此事告知霧峰派出所，因損失金額不大，沒有正式報案，僅請警方加強巡邏防竊，並在果園前掛置防竊警語。

霧峰派出所說，由於因案發現場位處偏遠山區，周邊無監視錄影設備，警方調閱臨近道路出入口監視器過濾比對，發現有一男子當天（穿著「ENJOY」字樣衣服、左手臂有刺青）騎乘一輛黑色電動機車上山，後徒步逃離現場。

警方循線發現，這名男子位於大里區塗城路住處，立即通知涉案的30歲越南籍丁姓移工到派出所說明，丁嫌坦承不諱，全案依竊盜案依法偵辦，董姓果農得知後，肯定警方辦案效率及保護果農財產安全的努力。