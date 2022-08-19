外甥女是「外頭抱來」沒血緣 舅爭妹產想「除甥」輸了

高姓男子在胞妹死亡後，認為她的女兒是丈夫「從外頭」帶回家養的，且「外甥女」受撫養時未滿7歲，胞妹與女童的法定代理人沒有收養契約，不應認為收養成立。因高的雙親死亡，妹夫20年前也過世、無其他子女，他認為對亡妹的繼承權因這個「外甥女」而有受侵害危險，提確認外甥女對胞妹繼承權不存在訴訟，台灣高等法院判高敗訴確定。

高的胞妹1968年12月與陳姓男子結婚，她在22歲時收養女兒，直至1983年11月死亡前，已和女兒同住超過12年；而這名女兒從母姓，也姓高、不姓陳。

高姓男子表示，胞妹生前沒有分娩過，雖然「外甥女」戶籍登記為胞妹的女兒，但沒有任何血緣關係，她是陳姓妹夫莫名其妙從外頭帶回來的女童，且將女童登記為胞妹的女兒，這與1985年6月5日修正生效前民法第1079條規定不符，不能用戶籍登記和自幼受撫育就認定收養關係成立。因外甥女的存在影響高的繼承權，高認為有以確認判決「除去」必要。

外甥女表示，從小的戶籍謄本就是長這樣，出生調查證明書上記載出生地，有見證人和員警簽章確認，可確認她是媽媽所生；因雙親四處搬遷，舅舅才會不知道她的誕生。

桃園地方法院囑託台北榮民醫院鑑定，排除雙方有舅甥關係，不過榮總回函也表示，需增加受驗人，否則極難判定血緣關係。外甥女主張，就算她和媽媽沒有血緣關係，但她受扶養至母歿，時間長達12年，可認定媽媽有收養她的意思，當然有繼承權。

桃院駁回高姓男子之訴，他不服而上訴。高院審理認為，高姓兄妹是同父同母的手足，但榮總的鑑定報告卻顯示「可以排兩造之舅甥關係」，可見外甥女確實和媽媽沒有血緣關係。至於榮總函覆「需再增加受驗人，才有機會獲得較為明確的血緣判定結果」，高院認為這段話是指「叔叔與姪女」的血緣關係鑑定，與「舅舅與外甥女」的狀況不同，外甥女不應這樣主張。

高院指依當時的法律規定，如未滿7歲的未成年人被收養時無法定代理人，不必由法定代理人表示意見，而高姓胞妹與女兒同住了12年，可證明有意收養；因高姓男子沒法提出「外甥女」被收養時有法定代理人，且法定代理人能表達意思，為保障未滿7歲子女利益，應認定胞妹有收養意思。