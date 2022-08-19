游迺文勞金炒股判9年 想以寶佳集團「政經影響力」升官

游迺文。本報資料照 勞動部勞金局投資組前組長游迺文被控與寶佳集團操縱遠百股票，今天被判處有期徒刑9年，褫奪公權5年；判決書指出，游的犯罪動機是因冀望以寶佳集團的政經影響力讓自己官位提升，才主導炒股案。

台北地院判決書指出，游迺文擔任勞金局國內投資組組長等要職，本應恪盡職責、遵守法令並戮力從公，不過，他竟因冀望繼續動用寶佳集團的政經影響力，讓自己官位提升而犯案。

法官認為，游迺文與寶佳集團資產管理公司投資主管邱裕元謀議以勞動基金資金承接寶佳集團名義所出脫的大量遠百公司股票，進而指示投信業者邱明強、闕志昌等人以勞金局全權委託而代為操作的勞動基金資金買入遠百公司股票，以圖利他人。

合議庭認為，游迺文有辱官箴，惡性重大，而邱裕元為了操縱遠百公司股價，竟與游迺文謀議，以攸關全國勞工權益甚鉅的勞動基金資金，去承接寶佳集團名義所出脫的遠百公司股票，達成圖謀私人不法利益之目的，惡性非輕。

台北地檢署指控，寶佳集團資產管理公司前執行長唐楚烈、邱裕元為了讓寶佳、嘉源公司利用股價落差從中賺取差價利潤，擇定遠東百貨股票作為標的，結合游迺文趨使業者非法操縱遠百股價，讓寶佳、嘉源因而獲取不法所得數億元。