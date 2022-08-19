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赴澳門賣千萬鑽石耳環稱賭博輸光 代銷涉詐判刑

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名賴姓男子受託銷售一對價值千萬元的鑽石耳環，2019年11月遠赴澳門交易，事後雖帶回成交好消息，但錢全在賭場輸光，結果挨告詐欺，被桃園地院判刑3年10月。全案可上訴。

判決指出，賴男原在桃園經營珠寶公司，因珠寶交易認識夏姓同行，得知對方有一對總計10克拉的高檔鑽石耳環，遂稱自己有管道銷售，也已經找到賣家，但2019年11月25日拿到耳環赴澳門後，雖帶回耳環以港幣645萬餘元售出的好消息，但同時也說錢全部在賭場輸光了。

審理時，賴男矢口否認詐欺，堅稱耳環是在飯店賣給一名綽號叫「金總」的大陸人，雙方談妥港幣645萬8000元價格，以現金交易，只是交易所得被他拿去賭博輸光了。

法院調查，賴男雖稱耳環是賣給「金總」，但對於2人認識經過供述前後不一，無法交代「金總」真實身分，也提不出此次交易耳環的任何單據或書面資料，說詞難以採信。

法院認為，如果賴男沒有詐欺犯意，為了證明自己清白，應積極蒐證，保留對自己有利證據，將磋商交易等聯繫過程交給偵查單位，但他始終以手機放在公司沒拿、手機壞掉等語推辭，顯違背常情，可認幽靈抗辯。審酌賴男正值青壯，卻不思正途獲取錢財，使被害人蒙受鉅額損失，因此量處其刑，犯罪所得財物未能沒收時，追徵其價額。

賴姓男子稱鑽石耳環賣了港幣645萬餘元，但錢被他賭博輸光，最後被桃園地院依詐欺取財罪判刑。記者陳俊智／攝影
賴姓男子稱鑽石耳環賣了港幣645萬餘元，但錢被他賭博輸光，最後被桃園地院依詐欺取財罪判刑。記者陳俊智／攝影

桃園 詐欺 鑽石

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