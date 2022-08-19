寶佳集團勞金炒遠百獲利5億3879萬 法官判宣告沒收

寶佳公司投資主管邱裕元。本報資料照，記者林孟潔／攝影 勞動部勞金局投資組前組長游迺文被控與寶佳集團前執行長唐楚烈、業者操縱遠百股票，今天被判決有期徒刑9年，褫奪公權5年，同案寶佳集團資產管理公司前執行長唐楚烈判處有期徒刑8年，寶佳集團資產管理公司投資主管邱裕元判處有期徒刑8年，褫奪公權4年。

台北地院合議庭認定，參與人寶佳資產管理股份有限公司因游迺文、唐楚烈、邱裕元的違法行為而取得的未扣案犯罪所得4億6100萬2750元，除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人外，應予沒收。

此外，參與人嘉源投資公司因游迺文、唐楚烈、邱裕元的違法行為而取得的不法利益7779萬3400元，除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之外，也宣告沒收，因此，全案2部分犯罪行為應沒收的犯罪所得，合計為5億3879萬6150元。

判決書指出，唐楚烈、邱裕元利用寶佳集團名下帳戶下單買賣遠百公司股票，操縱遠百公司股價，引誘不知情之投資大眾買進交易，破壞證券市場交易機制，並進而出脫有價證券謀求獲利，嚴重破壞有價證券市場價格及交易秩序。

判決書還說，考量唐楚烈、邱裕元為寶佳集團所獲取的財產上利益合計達5億3879萬6150元，金額甚鉅，且唐楚烈居於本件操縱遠百公司股價之主導地位，邱裕元則為次要配合操作的人等，依法對游、唐、邱量刑，並宣告沒收犯罪所得。