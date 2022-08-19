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27年前移工弊案終落幕！勞委會科長梁鴻達確定獲判無罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

1995年移工引進作業爆發官商勾結弊案，梁鴻達（圖）被控透過沈維明協助販售移工配額，案件經27年終落幕。圖／聯合報系資料照片
1995年移工引進作業爆發官商勾結弊案，梁鴻達（圖）被控透過沈維明協助販售移工配額，案件經27年終落幕。圖／聯合報系資料照片
1995年移工引進作業爆發官商勾結弊案，勞委會職業訓練局綜合規劃組法制科科長梁鴻達被控透過中間人、華僑沈維明協助，販售移工配額，梁、沈被依貪汙治罪條例起訴，案件纏訟27年，最高法院判兩人被訴利用職權機會或身份圖利部分無罪，另圖利未遂部分免訴確定。

檢方起訴，梁鴻達1995年4月擔任法制科長前，兼任職訓局國會聯絡人，常受民意代表或助理請託，就有關移工申請案件，轉請承辦人依慣例「提前辦理」。

1994年間，梁結識馬來西亞籍逾期在台居留、從事國外移工仲介引進國內的業者沈維明，兩人覺得國內移工仲介業者或廠商，因申請移工核准來台或展延，動輒須耗費數月至半年不等時間，因此利用梁可向職訓局承辦人「公務請託」的機會，由沈出面，向業者收取不法財物。

梁、沈除向康林、鎵鴻兩家人力仲介公司分別收取119萬4千、25萬5千元的「趕件費用」外，梁1995年10月和家人到泰國旅遊，也透過沈向鎵鴻公司負責人索取5萬元「旅費」，檢方依貪汙治罪條例圖利罪嫌起訴兩人。

一審原判梁鴻達8年6月徒刑、褫奪公權4年，沈維明5年6月徒刑、褫奪公權2年，沒收149萬9千元；案件經不斷上訴、最高法院撤銷發回更審。

更九審認為，沈曾自白部分犯罪事實，但梁始終否認，雖證人稱有付給沈1個人頭2、3千元快件費和1萬元保證金，但趕件費是「國外」的趕件，保證金是工人進來後即會退還，與沈的自白不符，依卷內證據，除沈的自白外，無任何證據可證明梁貪汙。

梁到泰國旅遊時雖有拿錢，但鎵鴻負責人證稱因沈錢不夠才贊助5萬元，更九審無從認定是梁利用職務圖取不法利益，檢方舉證不足證明梁、沈收賄判無罪；1992年7月修正貪汙治罪條例有圖利未遂犯的處罰，但2001年11月修正已刪除，梁透過沈索取不法錢財未遂部分獲免訴。

移工 貪汙 馬來西亞

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