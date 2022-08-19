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貪走2.7億！勞動基金炒股案12人遭起訴 貪官游迺文判9年有期徒刑、褫奪公權5年

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勞動基金炒股案12人下場出爐！「偵審大事記」一次看

中央社／ 台北19日電

游迺文去年八月出庭。本報資料照，記者柯毓庭／攝影
游迺文去年八月出庭。本報資料照，記者柯毓庭／攝影
勞動基金炒股案，台北地檢署依貪污治罪條例、證交法操縱股價等罪起訴勞動部勞動基金運用局前組長游迺文等12人。台北地院今天依違反證交法判游迺文9年徒刑，可上訴。

以下為全案大事記：

民國109年11月26日，檢廉獲報，游迺文涉嫌接受高價餐飲後，指示證券公司以勞動基金帳戶操控特定公司股價，並有不明財產逾新台幣900萬元。台北地檢署指揮廉政署兵分3路搜索，並約談游男到案，訊後聲押禁見獲准。

109年11月27日，檢廉兵分5路搜索，拘提寶佳集團投資主管邱裕元到案，訊後諭令30萬元交保。

109年12月10日，檢廉第3波偵查行動，兵分5路，搜索復華證券信託公司等地，並約談寶佳公司執行長唐楚烈、邱裕元、復華公司投資長邱明強、基金經理人劉建賢等人到案說明。

109年12月24日，檢廉發動第4波搜索，並約談群益投信資產管理部專業副總經理謝志英，訊後諭令200萬元交保。

110年2月8日，台北地檢署依貪污治罪條例違背職務收受不正利益、圖利罪、證券交易法操縱股價罪、證券投資信託及顧問法損害證券投資信託基金資產等罪嫌，起訴游迺文等12人。北院裁定繼續羈押禁見。

110年3月12日，台北地方法院首度開庭，游迺文否認犯罪，表示遠百股票原本就是勞動基金的購買標的，投資選股都是討論後決定。

110年8月15日，台北地方法院裁定游迺文500萬元交保並限制出境、出海。

111年8月19日，勞動基金炒股案，台北地方法院依違反證券交易法等罪判處游迺文有期徒刑9年，褫奪公權5年。

游迺文 炒股 勞動基金

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勞動基金炒股案 台北地方法院19日宣判

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