聽新聞
test
0:00 / 0:00
勞動基金炒股案12人下場出爐！「偵審大事記」一次看
勞動基金炒股案，台北地檢署依貪污治罪條例、證交法操縱股價等罪起訴勞動部勞動基金運用局前組長游迺文等12人。台北地院今天依違反證交法判游迺文9年徒刑，可上訴。
以下為全案大事記：
民國109年11月26日，檢廉獲報，游迺文涉嫌接受高價餐飲後，指示證券公司以勞動基金帳戶操控特定公司股價，並有不明財產逾新台幣900萬元。台北地檢署指揮廉政署兵分3路搜索，並約談游男到案，訊後聲押禁見獲准。
109年11月27日，檢廉兵分5路搜索，拘提寶佳集團投資主管邱裕元到案，訊後諭令30萬元交保。
109年12月10日，檢廉第3波偵查行動，兵分5路，搜索復華證券信託公司等地，並約談寶佳公司執行長唐楚烈、邱裕元、復華公司投資長邱明強、基金經理人劉建賢等人到案說明。
109年12月24日，檢廉發動第4波搜索，並約談群益投信資產管理部專業副總經理謝志英，訊後諭令200萬元交保。
110年2月8日，台北地檢署依貪污治罪條例違背職務收受不正利益、圖利罪、證券交易法操縱股價罪、證券投資信託及顧問法損害證券投資信託基金資產等罪嫌，起訴游迺文等12人。北院裁定繼續羈押禁見。
110年3月12日，台北地方法院首度開庭，游迺文否認犯罪，表示遠百股票原本就是勞動基金的購買標的，投資選股都是討論後決定。
110年8月15日，台北地方法院裁定游迺文500萬元交保並限制出境、出海。
111年8月19日，勞動基金炒股案，台北地方法院依違反證券交易法等罪判處游迺文有期徒刑9年，褫奪公權5年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言