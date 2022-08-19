勞金炒股群益2業者無罪 唐楚烈、邱裕元判8年最重　

寶佳資產公司執行長唐楚烈（左）。本報資料照，記者葉信菉／攝影 勞動部勞金局投資組前組長游迺文被控與寶佳集團前執行長唐楚烈、業者操縱遠百股票，安排「馥邑隱廚」演練，讓寶佳獲利破億，游與業者12人依貪汙、投信法特別背信等罪起訴，法院審理，11業者無人認罪，台北地院今天宣判。

其中，游迺文判處有期徒刑9年，褫奪公權5年，寶佳集團資產管理公司前執行長唐楚烈判處有期徒刑8年，寶佳集團資產管理公司投資主管邱裕元判處有期徒刑8年，褫奪公權4年。

另外，復華投信公司投資長邱明強依背信罪判處有期徒刑4年，復華投信公司投資副總劉建賢依背信罪判處有期徒刑3年8月，復華投信公司研究員陳周倫依偽造文書罪判處有期徒刑10月。

統一投信公司資深副總經理闕志昌判處有期徒刑3年8月，統一投信公司資深投資經理郭士慶判處有期徒刑3年4月，統一投信公司資深投資經理孫民承判處有期徒刑3年8月，統一投信公司研究員俞建業依偽造文書罪判處有期徒刑8月。

至於群益投信投資處資產管理部專業副總謝志英、群益投信共同基金經理人兼特定股票研究員湯明真2人，合議庭認定她們犯罪事證不足，都宣判無罪。