勞金炒遠百12被告「無人」認罪 游廼文判9年

勞動部勞金局投資組前組長游迺文涉勞金炒股，被控貪汙、違反證交法罪，台北地院今天判游有期徒刑9年，褫奪公權5年，業者也分別宣判。 報系資料照片 勞動部勞金局投資組前組長游廼文被控與寶佳集團前執行長唐楚烈、業者操縱遠百股票，安排「馥邑隱廚」演練，讓寶佳獲利破億，游與業者12人依貪汙、投信法特別背信等罪起訴，台北地院今天判游有期徒刑9年，褫奪公權5年，業者也分別宣判。

同案受審判的有「主動」被告游廼文、寶佳集團資產管理公司前執行長唐楚烈、寶佳集團資產管理公司投資主管邱裕元3人。

及「被動」被告復華投信公司投資長邱明強、復華投信公司投資副總劉建賢、復華投信公司研究員陳周倫；統一投信公司資深副總經理闕志昌、統一投信公司資深投資經理郭士慶、統一投信公司資深投資經理孫民承、統一投信公司研究員俞建業；群益投信投資處資產管理部專業副總謝志英、群益投信共同基金經理人兼特定股票研究員湯明真9人。

案由審判長江俊彥、法官林勇如、林彥成組合議庭，採集中審理，12名被告全作無罪答辯，大多以檢方舉證不足、證據解讀有疑、個人未獲利、操盤靠專業置辯，檢察官翁珮嫻在辯論庭製作200頁投影片論告。

游廼文說，他沒有炒股，和業者見面、吃飯只在閒聊投資，在私廚餐會聊最多的是日盛、東元；唐楚烈說，寶佳購股分策略性、財務性，因遠百土地嚴重低估，才將遠百列重要持股；邱裕元說，與游廼文會面是討論一般市場訊息，私廚餐會不是專為商討炒作遠百而邀約的。

邱明強曾經羈押禁見，但否認犯罪；劉建賢說，私廚餐會中游廼文吹噓人脈，他藉詞離席，不知道游和別人討論什麼；陳周倫說，受疫情影響2020年下半年出現報復性消費，2021年疫苗可望問市，看好零售業才建議買遠百。

闕志昌說，曾電話訪談遠百發言人湯治亞，只是要確認遠百捍衛股權的態度；郭士慶說，他不認識游廼文，連「迺」都寫不出來；孫民承說，闕志昌和游廼文聯絡的事他沒有被告知；俞建業說，他製作的報告主管可以不同意，不可以擅改。

謝志英說，與游廼文只是公務上往來，沒有私交；湯明真說，她2015年進入群益即負責研究遠百，知道有「游組長」這個人，但游不知道她。

勞金炒股案是檢廉年度大案，因資金操盤極機密，專案小組「平行」追出游廼文與業者的犯罪事證，沒有「垂直」發展出高層公務員涉案；游廼文偵查中羈押禁見，去年8月以500萬元交保。

台北地檢署指控，唐楚烈為了讓寶佳、嘉源公司利用股價落差從中賺取差價利潤，擇定遠東百貨股票作為標的，結合游廼文趨使業者非法操縱遠百股價。

依照檢方偵辦統計，唐楚烈、游廼文等人透過操縱遠百股價犯行，讓寶佳、嘉源因而獲取犯罪所得2億7556萬1241元，檢方起訴時認定游廼文位居要職，「對內霸凌下屬，對外仗勢濫權」，且游犯後飾詞狡辯，建請法官從重量刑。