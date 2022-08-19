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酒駕被抓不怕依舊違規 台南今公布4累犯姓名照片與事證

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

酒駕被抓還是照喝，台南市今天公布4累犯姓名照片與違法事證。記者周宗禎／翻攝
酒駕被抓還是照喝，台南市今天公布4累犯姓名照片與違法事證。記者周宗禎／翻攝
台南市持續取締酒駕，不過許多有酒駕紀錄的人還是繼續喝酒上路；台南市交通局今天公布4名累犯違規人，其中北區1名、歸仁區3名，都是酒駕遭取締後再度違規的民眾，交通局表示，這是依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

酒駕新法3月31日上路，依新法規定10年內如有酒（毒）駕再犯或酒（毒）駕拒測者、累犯記錄自108年7月1日起算，得公告違規人姓名、照片及違規事實，資料公布於交通局網站「臺南市酒駕及拒測累犯者公布專區」，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

交通事件裁決中心表示，酒駕除涉及刑法公共危險罪，違規人並有罰鍰、吊扣吊銷駕照、道安講習等處罰，累犯者將公告姓名、照片及違法事實，希望當事人因此能夠警惕，民眾也能夠以引以為鑑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 台南

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