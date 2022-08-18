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報關行台大畢業兒為錢重擊掐死母 有被害妄想症判無期徒刑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

台大某學院學士畢業的王姓男子，與母親共同持有家族經營的公報關行股份，去年7月，因不滿母親遲不給錢認購，縱火嗆醒在房間的母親後發生爭吵，再持空氣清淨機猛砸母親頭部倒地後再掐頸致死。基隆地院日前審結，認為手段惡劣，但考量他有被害妄想症，並非真正完全泯滅人性，判處無期徒刑。

檢警調查，許婦為基隆某報關行負責人，開設報關行40多年，她與二兒子王姓男子同住。去年7月9日凌晨3點多，王男在4樓許婦臥房外以蠟燭燒毛毯等物縱火，逼迫母親出來。許被濃煙嗆醒，雙方發生爭吵，王男持客廳的空氣清淨機重砸許婦頭部等處倒地。

王男再以手掐住許脖子，許婦頭等有多處嚴重鈍外傷性蜘蛛網膜下腔出血，引發中樞神經衰竭死亡。翌日報關員工到報關行上班，沒看到老闆娘開門才發現憾事。

判決指出，王男與許姓母親共同持有公司股份，王有3300股，許婦持有1700股。王男把持有的部分股票以330萬元價格賣給母親，因不滿母親遲不給他錢，曾發生多次爭執、吵架。

王男經檢方依殺害直系血親尊起訴，法官審理指出，王男長期有施用安非他命之惡習，有手機被入侵及住家遭監聽等不實之妄想症。但與母同住應有相當的感情基礎，雖然雙方因為公司經營問題會爭吵，但許婦多會遷就兒子，還告誡不要再吸毒品，王男不感念母親的照顧，弒母罔顧人倫。

法官審認認為，王男弒母手段殘暴，也無悔意，但考量他因罹有被害妄想症，且精神鑑定建議，應施以精神科治療，並非真正完全泯滅人性，依法減輕其刑，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

報關行台大畢業兒為錢重擊掐死母，有被害妄想症判無期。記者游明煌／翻攝
報關行台大畢業兒為錢重擊掐死母，有被害妄想症判無期。記者游明煌／翻攝

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