3藍委赴柬埔寨救人…返台與航警在機場爭執 航警局：遺憾
國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷，日前到柬埔寨救回一名受騙的國人，下午返回桃園機場，卻因航空警察要帶走受騙國人，雙方「搶人」在機場爆發爭執。警政署及航警局晚間指出，要帶走被害人是要保護安全，並了解被害人受騙經過，遭無端阻撓令人遺憾。
航空警察局指出，三名立法委員在柬埔寨接返1名遭詐騙的被害人入境，航警局獲訊後，基於被害人家屬已向屏東縣警察局東港分局報案，為保護被害人安全，並為了解被害人受騙經過、偵辦該人口販運集團不法行為，才由航警局長率員警前往登機門等候帶案。
航警局強調，日前從泰國接返人口販運的8名被害人，也都是按照這樣的程序辦理。另為配合防疫規定及防止被害人在入境檢疫時曝光，造成2度傷害，才希望由機坪驗放入境後直接送達檢疫所。
航警局說，這種人口販運案件舉國關切，警方更全力投入調查及防制，卻遭到阻撓妨害調查，深感遺憾，航警局將繼續偵辦。
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