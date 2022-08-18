「Boy London」是名叫倫敦的男孩？得恩堂註冊逆轉敗確定

得恩堂眼鏡公司以「Boy London」商標向經濟部智慧財產局申請註冊用於泳鏡、眼鏡等商品，智財局認為「London」會讓消費者誤以為倫敦是商品或服務的製造、生產、設計或提供地，不准註冊。得恩堂提訴願遭駁，再提行政訴訟，台北高等行政法院撤銷訴願決定和原處分。智財局上訴，最高行政法院今廢棄原判決，改判得恩堂敗訴。

得恩堂2018年2月26日以「Boy London」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表的蛙鏡、眼鏡等商品和服務，向智財局申請註冊。因商標法第30條第1項第8款規定「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞」不得註冊，智財局未准。得恩堂不服，提訴願又遭經濟部駁回，因此提行政訴訟。

「『Boy London』並非『London Boy』」得恩堂主張中文是「男孩倫敦」而不是「倫敦男孩」，拼音性外文重起首字，申請商標給人最明顯的是「Boy」而不是「London」，因此「London」可解釋為男孩的「名字」，而不是地名。得恩堂稱消費者應該不會以為商標和英國倫敦有關係。

智財局主張商標圖樣的「London」是英國最大城市，為國人所熟知，如提供這類商品或服務，消費者會有錯誤聯想，「名不符實」。智財局表示，商標法既然有規定，這與實際使用情形如何是兩回事，不能當作申請商標應准註冊的論據。

台北高等行政法院認為這個商標是由兩個英文單字組成，並非單一「London」文字，現在英文教育普及，國人應有分辨能力，認為應該不會誤信商標等同或暗示英國首都。北高行認為得恩堂自1965年營業至今，深耕本土市場，且實際使用已註冊的「羅密歐BOY LONDON」商標時，常僅使用「BOY LONDON」於所產製的眼鏡鏡架、鏡片超過廿年，消費者不至於聯想產地是倫敦或與倫敦有關。

北高行認為「Boy London」圖樣未直接明顯描述原料或產地來自英國或倫敦，不違反商標法第30條第1項第8款規定，因此撤銷訴願決定、原處分，且智財局應核准註冊。

這回換智財局不服，上訴最高行政法院。最高行認為「London」的確會讓消費者聯想到英國倫敦，原判決除未思量法條涵攝也沒審酌商標法其他條規定，廢棄原判決自為改判，駁回得恩堂之訴。