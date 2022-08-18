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澎科大「海洋2號」涉違法捕撈弊案 前遊憩系主任遭押
澎湖鋤頭嶼今年5月7日發生6名潛水客漂流獲救，海洋志工意外揭發疑涉非法捕撈，經檢調追查，發現載遊客遊艇是澎湖科技大學的「海洋2號」，約談澎科大海洋遊憩系前系主任陳正國教授後，以其涉詐欺、政府採購法等罪，向法院聲請羈押獲准。
澎湖南方四島國家公園今年5月7日發生遊客違法捕撈魚獲行為，澎湖檢調單位接獲海洋志工檢舉，指稱當時遊客所乘坐的遊艇係國立澎湖科技大學所有的「海洋2號」，澎湖縣調查站認其中疑有弊端，報請澎湖地檢署檢察官吳巡龍指揮偵辦。
澎湖縣調查站和南部地區機動工作站組成專案小組，經數月調查蒐證分析，認時機成熟，向法院聲請搜索票獲准，昨上午執行搜索，兵分多路搜索6個地點，帶回澎科大海洋遊憩系前系主任陳正國教授以及現任教授胡俊傑、業者郭香瑜等3人以及4名證人等進行訊問。
檢調偵訊及調查證據後，認陳正國涉犯刑法偽造文書、詐欺取財、背信及政府採購法等罪嫌，涉嫌重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，另胡、郭2人則諭令請回。
澎科大校方今天傍晚回應表示，海洋2號於5月7日發生違法捕撈事件後，校方已終止和業者雙方合作的合約，目前只供學校使用，系上和海洋2號相關課程校方會做妥善安排，不會讓學生受教權有所影響。
校方指出，有關學校教授所涉弊案情事，因案件已由檢調介入調查，校方不方便說明，但仍會全力配合司法調查。
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