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抓5隻「食蛇龜」飼養慘遭判刑 他辯：不知是保育動物

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄55歲陳姓男子到山區非法捕獵一級保育野生動物「食蛇龜」依非法獵捕保育類野生動物罪，處有期徒刑6個月。記者陳弘逸／翻攝
高雄55歲陳姓男子到山區非法捕獵一級保育野生動物「食蛇龜」依非法獵捕保育類野生動物罪，處有期徒刑6個月。記者陳弘逸／翻攝

高雄55歲陳姓男子到山區非法捕獵一級保育野生動物「食蛇龜」並私自飼養在工寮長達1年多的時間，去年遭人檢舉，警方持搜索票搜索，找回5隻食蛇龜，並將陳男逮捕後由檢方起訴，地院審理後，將他依非法獵捕保育類野生動物罪，處有期徒刑6個月，得易科罰金。

判決指出，陳男明知食蛇龜為第一級的瀕臨絕種保育類野生動物，竟未經許可，於2019年8月至12月間，在高雄山區以架設網具的方式非法獵捕5隻食蛇龜，並飼養在杉林區私有工寮內。

直到去年遭民眾檢舉，保七第八大隊會同旗山警分局、林務局屏東林區管理處人員持搜索票到陳男都養食蛇龜的工寮查緝，並當場扣得5隻食蛇龜。

被捕當下，辰男曾裝傻，還說只因好玩才抓來養，且每天餵食牠們蝸牛及生雞肉，更辯稱「不知道食蛇龜是保育類動物」。

事後經屏東科技大學野生動物保育服務中心物種鑑定書、保育類野生動物名錄鑑定，佐證犯行，警詢、偵訊時，陳男才坦承犯行，並由檢方依違反野生動物保育法起訴。

地院認為，陳男罔顧政府宣導保育野生動物的用心，只為一己之私，架設網具獵捕瀕臨絕種的保育類野生動物，增加物種滅絕危機，對地球物種多樣性維繫造成危害，加上他有妨害自由、毒品等前科，地院審理後，依非法獵捕保育類野生動物罪，處有期徒刑6個月，得易科罰金，沒收扣案的5隻食蛇龜。

食蛇龜（即黃緣閉殼龜，學名Cuora flavomarginata）為農業委員會公告的第一級瀕臨絕種保育類野生動物，除族群量逾越環境容許量，或基於學術研究或教育目的，經中央主管機關許可，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用。

高雄55歲陳姓男子到山區非法捕獵一級保育野生動物「食蛇龜」依非法獵捕保育類野生動物罪，處有期徒刑6個月。記者陳弘逸／翻攝
高雄55歲陳姓男子到山區非法捕獵一級保育野生動物「食蛇龜」依非法獵捕保育類野生動物罪，處有期徒刑6個月。記者陳弘逸／翻攝
高雄55歲陳姓男子到山區非法捕獵一級保育野生動物「食蛇龜」依非法獵捕保育類野生動物罪，處有期徒刑6個月。記者陳弘逸／翻攝
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保育類野生動物

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