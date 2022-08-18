中投、欣裕台股權全數移歸國有 國民黨敗訴理由出爐

不當黨產處理委員會認定中央投資、欣裕台公司為國民黨附隨組織，6年前處分國民黨應將持有的2家公司全部股權移轉為國有，國民黨不服提行政訴訟，大法官前年宣告黨產條例合憲，台北高等行政法院今判國民黨敗訴，可上訴。

黨產會2016年11月29日處分國民黨應在收到處分書30天內移轉持有的中投、欣裕台公司全部股權為國有，換言之，兩家公司旗下合計約156億元資產，全數充公。

國民黨不服提行政訴訟救濟，另北高行多位法官審理黨產條例其他案件，認為有違憲之虞而聲請釋憲，而本案北高行承審庭4年前裁定待黨產條例釋憲結果出爐前停止審理。

2020年8月28日，大法官作出司法院釋字第793號解釋，宣告黨產條例合憲，指憲法未規範政黨及其附隨組織不當取得財產的處理，因黨國體制憑藉執政優勢而自國家、人民取得的財產，應回復或匡正。

北高行重啟審理本案後，今判國民黨敗訴；北高行指出，國民黨1971年間以張心洽等自然人名義出資3500萬元設立中投公司，1973年間增資1億6500萬元，共計2億元。

北高行指出，國民黨自1953年起至1972年止，每年度預算都仰賴政府補助收入，比例占國民黨每年收入5至9成，絕大多數年度都在8成以上，國民黨黨員黨費收入只占年度收入2%至4%，無法支應每年度的支出，預算累計不足額達2億3519萬餘元，可見國民黨對中投公司2億元的股權出資，並非來自於黨費、政治獻金、捐贈的競選經費、競選費用補助金及孳息等符合政黨本質的正當財產。

北高行指出，中投公司之後的資本增加，也都來自於不當財產的盈餘轉增資，無關符合政黨本質的正當財產，由此可知國民黨所持有的中投公司股權，屬於不當取得財產。

另外，欣裕台公司的資產全部分割自中投公司，並非由國民黨另行出資成立，中投公司既然屬於不當取得財產，黨產會認定國民黨持有欣裕台公司的股權也屬於不當取得財產，也是當然的，故國民黨應將持有的中投、欣裕台公司全部股權移歸國有。