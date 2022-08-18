鏡電視前董事長陳建平告前董事長裴偉 北檢開庭

辛苦取得執照的鏡電視，還沒等到今年5月開播，就陷入兩位前董事長的戰爭。前董事長陳建平今年3月遭董事會撤換後，不滿公司政商媒關係複雜，嚴重違反公司治理，具狀告發前董事長裴偉涉嫌違反公司法、商業會計法、詐欺及背信。台北地檢署今開庭，未傳喚裴偉，而是先傳喚告訴人陳建平，釐清其告發內容。

據了解，北檢今天上午以「他」字案告訴人身分傳喚陳建平，主要目的在當面向陳建平確認告發裴偉的犯罪事實及相關內容，並確認有無遞狀後出現的新事證，需要提供給檢方，開庭歷時約1小時結束。

陳建平2021年8月從裴偉手上接下鏡電視董事長，隨即傳出內鬥之說。今年3月4日，陳建平在鏡電視董事會預計召開股東會，認列去年虧損及將資本額提高至20億元前夕，疑似因媒體爆料裴偉辭去鏡電視董事長後，仍以「停雲管理顧問公司」按月支領鏡電視150萬元顧問費，突然遭董事會拔除董事長一職。

事後，陳建平在同年3月24日發出聲明，表示自己自接任鏡電視董事長，兢兢業業，尊重新聞自主，希望依公司法設立的鏡電視，能建立各種工作制度，並落實公司治理。

但過程中，陳建平發現部分不合常規的交易，大股東也支持他採取作為確保股東權益，不料卻在3月4日的董事會中，遭部分董事以莫須有的「干涉新聞」為由抹黑，當場違法表決解任他的董事長職務，如此突顯鏡電視背後的問題已值得股東、NCC、立法院、政府與傳播學界深入探討。