妙齡女汽旅2度遭硬上？沒求救還留下來吃水果 他獲無罪

台中廖姓男子被控2度硬上同事的前女友，廖喊冤2人是你情我願，事前就曾表明好感對方也知道，法院審酌，女子雖控訴遭熊抱強壓上床，但比對前後證詞多有瑕疵，完事後廖去洗澡她也沒求救，反而留下一起吃水果，等到房務人員通知退房才離開，認定僅單一指證，判廖無罪，可上訴。

起訴指出，廖男是女子前男友的同事，她為了解前男友債務問題去年6月23日和廖相約碰面，後來由廖開車載她到大肚區某汽車旅館，廖趁著2人獨處下熊抱、強壓上床，不顧她堅持說不要抵抗仍扯掉內衣褲硬上，完事後隔15分鐘廖意猶未盡再度性侵1次。

審理時，廖堅決否認犯行，辯稱2次性行為都有經過女子同意，自己事前就對她有好感也曾表明，對方都知道。

法院審酌，廖男、女子雙方各執一詞，而女子起初在警詢時說遭廖從後面硬上，但偵查時改稱說從前面，並還提及遭強吻、摸胸，直到審理時又改口說是被壓在下面，前後說詞已經有多處矛盾、瑕疵。

且女子審理時曾說，和廖第1次性交後對方有去洗澡，第2次後廖則去洗水果給她吃，法院質疑若是遭性侵，女子為何不在第1次後趁廖洗澡時向外求救或儘速離開，反而持續待在房內休息。