賴惠員「抹紅」陳筱諭改判無罪 台南高分院：言論自由

民進黨立委賴惠員2019年在電視影射參加立委補選的無黨籍候選人陳筱諭「都是國共在操盤」，一審認定意圖使人不當選而傳播不實，依違反選罷免法判4月，褫奪公權1年，不服上訴，台南高分院認賴惠員經多方查證，且言論不具真正惡意，屬憲法保障言論自由範圍，改判無罪。

台南高分院合議庭指出，公職人員選舉罷免法第104 條的要件為刑法第310條規定的特別法，就客觀上「謠言」、「不實之事」及主觀上被告明知所言不實的真正惡意等要件，其舉證責任不能倒置由被告負擔，應由檢察官負完全舉證責任。

且大法官釋字第509號解釋對公職人員選舉罷免法第104 條也適用，如行為人發表言論有多義性，原則上應採為有利行為人之解釋。況言論自由與名譽權均屬憲法基本權利，於民主多元社會，對公眾人物或公共事務發表言論，其違法性認定應與社會公益綜合衡量。