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賴惠員「抹紅」陳筱諭改判無罪 台南高分院：言論自由
民進黨立委賴惠員2019年在電視影射參加立委補選的無黨籍候選人陳筱諭「都是國共在操盤」，一審認定意圖使人不當選而傳播不實，依違反選罷免法判4月，褫奪公權1年，不服上訴，台南高分院認賴惠員經多方查證，且言論不具真正惡意，屬憲法保障言論自由範圍，改判無罪。
台南高分院合議庭指出，公職人員選舉罷免法第104 條的要件為刑法第310條規定的特別法，就客觀上「謠言」、「不實之事」及主觀上被告明知所言不實的真正惡意等要件，其舉證責任不能倒置由被告負擔，應由檢察官負完全舉證責任。
且大法官釋字第509號解釋對公職人員選舉罷免法第104 條也適用，如行為人發表言論有多義性，原則上應採為有利行為人之解釋。況言論自由與名譽權均屬憲法基本權利，於民主多元社會，對公眾人物或公共事務發表言論，其違法性認定應與社會公益綜合衡量。
合議庭認為，賴惠員言論主題涉及告訴人選舉經費來源的高度公共性議題，為可受公評的事項，且經被告多方查證，非全然無據，其言論不具真正惡意，尚屬憲法保障言論自由的範圍。因而撤銷原判決，改判賴惠員無罪。
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