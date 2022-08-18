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檢察「三專生」、「二專生」3人 派行政執行分署長
法務部今天公布行政執行署部分分署長異動名單，台灣高檢署「三專生」柯怡伶、吳廣莉以及「二專生」丁俊成獲遴派為嘉義、宜蘭、新竹分署分署長；法務部表示，他們3人有完整辦案經驗及行政歷練，所以派任新職。
柯怡伶曾擔任台南地檢署襄閱主任檢察官，吳廣莉曾擔任基隆、士林地檢署主任檢察官，丁俊成則曾調部辦事擔任資訊處副處長，都有溝通協調的能力。
其餘異動是宜蘭分署長周懷廉派士林分署長、新竹分署長李蕙如派桃園分署長、嘉義分署長郭景銘派彰化分署長、台北分署主任行政執行官李貴芬調升行政執行署主任行政執行官兼案件審議組組長。
人事令規定，相關職務異動除柯怡伶、吳廣莉為111年9月1日外，其餘在8月31日統一赴新任職機關報到。
法務部說，為鼓勵「檢察三專生」、「檢察二專生」特別拔擢柯怡伶、吳廣莉、丁俊成接任行政執行署的分署長。
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