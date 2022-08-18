快訊

台泰合作救回8赴柬國人 滯泰3人今遣返回台

余苑綺傳已昏迷 老公突現身低調回應「2字」

林智堅論文抄襲案 中華大學：本周不會公布調查結果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢察「三專生」、「二專生」3人 派行政執行分署長

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部今天公布行政執行署部分分署長異動名單，台灣高檢署「三專生」柯怡伶、吳廣莉以及「二專生」丁俊成獲遴派為嘉義、宜蘭、新竹分署分署長；法務部表示，他們3人有完整辦案經驗及行政歷練，所以派任新職。

柯怡伶曾擔任台南地檢署襄閱主任檢察官，吳廣莉曾擔任基隆、士林地檢署主任檢察官，丁俊成則曾調部辦事擔任資訊處副處長，都有溝通協調的能力。

其餘異動是宜蘭分署長周懷廉派士林分署長、新竹分署長李蕙如派桃園分署長、嘉義分署長郭景銘派彰化分署長、台北分署主任行政執行官李貴芬調升行政執行署主任行政執行官兼案件審議組組長。

人事令規定，相關職務異動除柯怡伶、吳廣莉為111年9月1日外，其餘在8月31日統一赴新任職機關報到。

法務部說，為鼓勵「檢察三專生」、「檢察二專生」特別拔擢柯怡伶、吳廣莉、丁俊成接任行政執行署的分署長。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

法務部 新竹 嘉義

延伸閱讀

3次酒駕關在監獄 他抬出「法務部」壓制檢察官下場曝

嘉義婦遭殺棄屍竹崎檳榔園 行凶男一審判決14年

台灣文博會嘉義館獲好評 9月移展市立博物館

法務部司法行政新職 台高檢官長陳佳秀接保護司副司長

相關新聞

國民黨敗訴！法院判應將中投、欣裕台全部股權 價值逾156億移歸國有

不當黨產處理委員會認定中央投資、欣裕台公司為國民黨附隨組織，6年前處分國民黨應將持有的2家公司全部股權移轉為國有，國民黨...

詐騙集團要求「偵查不公開」 6旬翁被騙880萬

近來柬埔寨跨國詐騙事件頻傳，甚至演變為人口販運之重大犯罪，引發國際矚目，然而國內詐騙集團並未減少。彰化鹿港一名年約6旬老...

影／親密照未經同意刊登 總統府前發言人丁允恭對何女提告求償1元

總統府前發言人丁允恭委由妻子蔣婕妤上午到台北地檢署提告，指出何姓女子2020年9月，提供與丁允恭親密照給媒體刊登，未經同...

貨車過彎貨物狂掉占道路 百罐米酒摔破2小時還清不完

高雄60歲尤姓男子今天上午駕駛營業貨運曳引車裝載綑綁「米酒」，行經岡山區岡山路與河堤路二段時，因後方繩索突然斷裂，導致多...

翁悶死照顧50年腦麻女兒 民團陳情連署盼總統特赦

一名79歲陳姓老翁照料患有腦性麻痺女兒長達50年，前年2月因不忍女兒長年為病所苦，用棉被悶死女兒後，服用安眠藥輕生獲救。...

賴惠員「抹紅」陳筱諭改判無罪 台南高分院：言論自由

民進黨立委賴惠員2019年在電視影射參加立委補選的無黨籍候選人陳筱諭「都是國共在操盤」，一審認定意圖使人不當選而傳播不實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。