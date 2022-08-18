2018大選藍勝綠 作家指「中天付錢綁小吃店」有罪！

專欄作家洪博學2018年「九合一」大選之後，刊登文章暗指中天電視台以支付收看費的方式，換到小吃店只能看中天，中天電視台提告，洪被訴加重誹謗罪，台北地院審理，判洪罰金2萬5000元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。可上訴。

中天電視台認為洪博學侵害名譽，提告加重誹謗罪，不過，台北地檢署3度以言論自由為理由將洪處分不起訴，中天則一再聲請再議，以追討名譽權。

台灣高檢署審酌認為，公平交易委員會對收視費綁住店家收視一事，做出「並無具體證據顯示有頻道商或有線電視系統業者以免收視費方式，要求小吃店須收看特定新聞頻道」的調查結論，命令北檢直接起訴洪。

洪博學曾任報社總編輯，有「蔣介石支持台獨」等著作，現為自由作家；上屆縣市長大選後，藍營擊敗綠營，洪2018年12月22日在「民報」撰寫「無知是通往奴役的道路」的文章，提及中共滲透、「紅媒」應如何處理等議題。

洪在文章寫稱，自己在九合一選後心情惡劣，某天在一個小吃店吃飯，當時店內電視正播放「中X新聞」，他想轉台卻被老闆出言阻止「收視費你要付嗎？」，才知道附近店家都有類似狀況，即「某一個集團，已經繳交了收看費，每月500塊，條件就是開店時，只能看『中X』，關店後才可以隨意轉台。有不少旅店、小醫院診所，也有類似情況…」。