快訊

台泰合作救回8赴柬國人 滯泰3人今遣返回台

余苑綺傳已昏迷 老公突現身低調回應「2字」

林智堅論文抄襲案 中華大學：本周不會公布調查結果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2018大選藍勝綠 作家指「中天付錢綁小吃店」有罪！

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

專欄作家洪博學2018年「九合一」大選之後，刊登文章暗指中天電視台以支付收看費的方式，換到小吃店只能看中天，中天電視台提告，洪被訴加重誹謗罪，台北地院審理，判洪罰金2萬5000元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。可上訴。

中天電視台認為洪博學侵害名譽，提告加重誹謗罪，不過，台北地檢署3度以言論自由為理由將洪處分不起訴，中天則一再聲請再議，以追討名譽權。

台灣高檢署審酌認為，公平交易委員會對收視費綁住店家收視一事，做出「並無具體證據顯示有頻道商或有線電視系統業者以免收視費方式，要求小吃店須收看特定新聞頻道」的調查結論，命令北檢直接起訴洪。

洪博學曾任報社總編輯，有「蔣介石支持台獨」等著作，現為自由作家；上屆縣市長大選後，藍營擊敗綠營，洪2018年12月22日在「民報」撰寫「無知是通往奴役的道路」的文章，提及中共滲透、「紅媒」應如何處理等議題。

洪在文章寫稱，自己在九合一選後心情惡劣，某天在一個小吃店吃飯，當時店內電視正播放「中X新聞」，他想轉台卻被老闆出言阻止「收視費你要付嗎？」，才知道附近店家都有類似狀況，即「某一個集團，已經繳交了收看費，每月500塊，條件就是開店時，只能看『中X』，關店後才可以隨意轉台。有不少旅店、小醫院診所，也有類似情況…」。

文章另寫「飯店就更離譜了，民視完全被系統鎖定，住店旅客看不到，我看到小吃店餐桌擺了一份中字號和一份聯合重工，老闆說『報紙也是贈送的』，我內心悲哀，實體報紙可以大方贈送，後面沒有紅色資金，誰相信？台灣市井小民，免費接受洗腦，可以賺500塊，有一天老共真的來了，要砍台灣人腦袋，那麼台灣人應該要付多少錢？才能把腦袋買回來」。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

小吃 台灣人 人腦

延伸閱讀

大數據預測侯友宜勝林佳龍11個百分點 22縣市藍營拿下17處

小吃店老闆娘罵人沒有用 扯「他老婆說的」遭打臉判罰

高市府美女發言人父親 10年前罵菊市府官員官僚不起訴

黃國昌驚爆：國民黨候選人炒地皮 18天賺1.2億

相關新聞

國民黨敗訴！法院判應將中投、欣裕台全部股權 價值逾156億移歸國有

不當黨產處理委員會認定中央投資、欣裕台公司為國民黨附隨組織，6年前處分國民黨應將持有的2家公司全部股權移轉為國有，國民黨...

詐騙集團要求「偵查不公開」 6旬翁被騙880萬

近來柬埔寨跨國詐騙事件頻傳，甚至演變為人口販運之重大犯罪，引發國際矚目，然而國內詐騙集團並未減少。彰化鹿港一名年約6旬老...

影／親密照未經同意刊登 總統府前發言人丁允恭對何女提告求償1元

總統府前發言人丁允恭委由妻子蔣婕妤上午到台北地檢署提告，指出何姓女子2020年9月，提供與丁允恭親密照給媒體刊登，未經同...

貨車過彎貨物狂掉占道路 百罐米酒摔破2小時還清不完

高雄60歲尤姓男子今天上午駕駛營業貨運曳引車裝載綑綁「米酒」，行經岡山區岡山路與河堤路二段時，因後方繩索突然斷裂，導致多...

翁悶死照顧50年腦麻女兒 民團陳情連署盼總統特赦

一名79歲陳姓老翁照料患有腦性麻痺女兒長達50年，前年2月因不忍女兒長年為病所苦，用棉被悶死女兒後，服用安眠藥輕生獲救。...

賴惠員「抹紅」陳筱諭改判無罪 台南高分院：言論自由

民進黨立委賴惠員2019年在電視影射參加立委補選的無黨籍候選人陳筱諭「都是國共在操盤」，一審認定意圖使人不當選而傳播不實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。