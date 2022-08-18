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黃國昌爆華航賣物流持股 前董事長何煖軒提告連吞3敗

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

前立委黃國昌在臉書指華航前董事長何煖軒未經同意出售科學城物流持股，財經教授朱岳中評論交易由何煖軒主導，何控告黃、朱加重誹謗獲處分不起訴確定後，再聲請交付審判，台北地院審理駁回聲請。已不得抗告。

雖然刑事誹謗案件在地檢署、高檢署、地院連續3次敗訴確定，不過，何煖軒另對黃國昌、朱岳中提侵權損害賠償訴訟，向他們各求償150萬元，法院還在審理。

2021年7月，黃國昌在臉書指1998年配合國家政策成立的科學城物流，由台糖、華航持有過半數股權，卻在2017年至2018年透過股權交易使超過60%持股落入被民團質疑為「紅色資本」背景的嘉里大榮公司。

黃國昌指，華航2017年將科學城物流26%持股售予新竹物流，超過3億元的交易案未經華航董事會通過，質疑何煖軒誰2019年下台後即轉任新竹物流母企業仰德集團的首席總顧，是在享受酬庸等。

何煖軒回應稱，黃國昌提及出脫科學城物流持股的事，完全不符合事實，還稱黃國昌將錯誤資訊穿鑿附會，連同應聲的朱岳中一併提告加重誹謗罪。

檢察官偵辦認為，黃國昌、朱岳中對科學城物流股權交易案的評論，事先經過合理查證，不構成妨害名譽，今年6月處分2人不起訴，何聲請再議，高檢署駁回，何轉向法院聲請交付審判黃、朱。

法院審理認為，全案經台北地檢署、台灣高檢署做出處分，依職權調閱卷宗，也查無違誤，檢察官因犯罪嫌疑不足，已對黃國昌、朱岳中作不起訴處分或駁回再議，卷證資料不足以認定黃、朱達起訴門檻程度，駁回何煖軒的聲請案。

前立委黃國昌。本報資料照片
前立委黃國昌。本報資料照片

黃國昌 何煖軒

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