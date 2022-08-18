詐騙集團要求「偵查不公開」 6旬翁被騙880萬

近來柬埔寨跨國詐騙事件頻傳，甚至演變為人口販運之重大犯罪，引發國際矚目，然而國內詐騙集團並未減少。彰化鹿港一名年約6旬老翁，去年底被以電話佯稱被害人健保卡詐領健保補助費，須配合調查，並將不動產送政府監管，被騙280萬元，甚至被假代書帶去設定抵押現金後，又被騙了600萬元，讓他財產一夕間化為烏有，欲哭無淚。

鹿港分局偵辦該起案件，警方指出，被害人去年12月陸續被騙，經偵辦今年6月陸域查獲詐騙集團黃姓男子等6人，又在昨天日分別查獲假代書張姓男子及幕後金主黃姓女子，起獲贓款84萬，全案依加重詐欺罪移請彰化地方檢察署偵辦。

警方指出，該名長者去年接獲詐騙集團電話，佯稱他健保卡詐領健保補助費及涉及光華開發案，需要配合調查並將名下不動產送財政部監管，詐騙被害人前往匯款280萬及聲請約定帳戶，另再洗腦被害人將土地由假代書帶他到地政事務所設定貸款抵押現金600萬，隨即再以假檢警「偵查不公開」為由，保管被害人金錢。