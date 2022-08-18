快訊

中重症+111例、死亡34人 增2童MIS-C都僅1歲

BA.4首例個案家人基因定序出爐 確認家庭群聚

直播／疫情升溫？本土增2萬3088例 比上周同期上升1.9%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐騙集團要求「偵查不公開」 6旬翁被騙880萬

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

近來柬埔寨跨國詐騙事件頻傳，甚至演變為人口販運之重大犯罪，引發國際矚目，然而國內詐騙集團並未減少。彰化鹿港一名年約6旬老翁，去年底被以電話佯稱被害人健保卡詐領健保補助費，須配合調查，並將不動產送政府監管，被騙280萬元，甚至被假代書帶去設定抵押現金後，又被騙了600萬元，讓他財產一夕間化為烏有，欲哭無淚。

鹿港分局偵辦該起案件，警方指出，被害人去年12月陸續被騙，經偵辦今年6月陸域查獲詐騙集團黃姓男子等6人，又在昨天日分別查獲假代書張姓男子及幕後金主黃姓女子，起獲贓款84萬，全案依加重詐欺罪移請彰化地方檢察署偵辦。

警方指出，該名長者去年接獲詐騙集團電話，佯稱他健保卡詐領健保補助費及涉及光華開發案，需要配合調查並將名下不動產送財政部監管，詐騙被害人前往匯款280萬及聲請約定帳戶，另再洗腦被害人將土地由假代書帶他到地政事務所設定貸款抵押現金600萬，隨即再以假檢警「偵查不公開」為由，保管被害人金錢。

警方表示，此詐騙手法特徵都是採取隨機撥打市話，並利用電話不斷轉接再佯稱檢警單位要求監管被害人帳戶以示清白，都是常見的詐騙首發，加上要求被害人需遵守「偵查不公開」原則，不得將案情告訴親友，被害人又多為家中長者，一步步掉入詐騙陷阱裡。

警方昨逮詐騙集團幕後金主與假代書。圖／警方提供
警方昨逮詐騙集團幕後金主與假代書。圖／警方提供
一名鹿港年約6旬長者被騙了880萬元，警方昨逮詐騙集團幕後金主與假代書，起獲贓款84萬。圖／警方提供
一名鹿港年約6旬長者被騙了880萬元，警方昨逮詐騙集團幕後金主與假代書，起獲贓款84萬。圖／警方提供

詐騙集團 健保卡 彰化

延伸閱讀

影/攔阻1人出境獎金2萬元 黃偉哲祭重賞攔海外求職詐騙

男子兩度上鉤要匯款 警員勸阻：老朋友、妹婿都是假的

詐團使詐新加坡華人也受騙 警方破機房逮車手

影／詐團GG！警替婦守住80萬老本 分局長赴銀行表揚

相關新聞

國民黨敗訴！法院判應將中投、欣裕台全部股權 價值逾156億移歸國有

不當黨產處理委員會認定中央投資、欣裕台公司為國民黨附隨組織，6年前處分國民黨應將持有的2家公司全部股權移轉為國有，國民黨...

詐騙集團要求「偵查不公開」 6旬翁被騙880萬

近來柬埔寨跨國詐騙事件頻傳，甚至演變為人口販運之重大犯罪，引發國際矚目，然而國內詐騙集團並未減少。彰化鹿港一名年約6旬老...

影／親密照未經同意刊登 總統府前發言人丁允恭對何女提告求償1元

總統府前發言人丁允恭委由妻子蔣婕妤上午到台北地檢署提告，指出何姓女子2020年9月，提供與丁允恭親密照給媒體刊登，未經同...

貨車過彎貨物狂掉占道路 百罐米酒摔破2小時還清不完

高雄60歲尤姓男子今天上午駕駛營業貨運曳引車裝載綑綁「米酒」，行經岡山區岡山路與河堤路二段時，因後方繩索突然斷裂，導致多...

2018大選藍勝綠 作家指「中天付錢綁小吃店」有罪！

專欄作家洪博學2018年「九合一」大選之後，刊登文章暗指中天電視台以支付收看費的方式，換到小吃店只能看中天，中天電視台提...

普悠瑪翻車女工務員當證人卻頻遭律師指責 檢：很奇怪

台鐵普悠瑪列車4年前在宜蘭出軌釀嚴重死傷，一審認為司機員尤振仲關閉自動防護系統、超速達140公里，是事故主因，無悔意、態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。