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女記者流出和丁允恭裸體床照 妻子代遞狀求償金額曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與電視台何姓女記者在辦公桌性交，分手後又騷擾對方，懲戒法院判撤職並停止任用2年，案件上訴二審審理中；丁今委由妻子蔣婕妤到台北地方法院提告，認為何女拍攝兩人裸體床照、睡覺照提供給周刊，涉及性騷擾求償1元。

蔣婕妤受訪指出，丁允恭委由她向何女提出告訴，理由是監院認為丁在臉書PO出與女記者在餐廳衣著完整的合照，屬於環境性騷擾，那何女散播偷拍丁的私密裸體床照，「難道不是十倍的性騷擾」？

她說，丁對於在不對的地方、做了不對的事情，也第一時間向社會道歉，並辭去發言人職務，但當年隱忍何女汙衊、冠上莫須有的罪名，卻換來比更多貪官汙吏更重的罪刑，難道丁的私生活恩怨，有比貪官汙吏來得嚴重嗎？

蔣婕妤認為懲戒法院一審已經認定照片沒有性意味，並不構成性騷擾，但監察委員紀惠容認為照片涉及環境性騷擾，仍持續上訴追殺，丁完全已經退出政壇，這2年來她和丁身心俱疲，不得安寧。

她說，何女張貼與丁在私密場合的裸照、丁睡覺的照片，若依紀惠容的標準，何女也涉及性騷擾，提告求償1元，他們要討一個公道，法院對性騷擾應該有一致的標準，而非碰到濫用權勢的監委就轉彎。

蔣婕妤表示，丁允恭目前在私人公司上班，今天無法親自前來提告，先前她們隱忍不實的指控，未來若再有抹黑一律提告。

蔣婕妤今到台北地方法院代丁允恭遞狀告何姓女記者求償1元。記者林孟潔／攝影
蔣婕妤今到台北地方法院代丁允恭遞狀告何姓女記者求償1元。記者林孟潔／攝影
蔣婕妤今到台北地方法院代丁允恭遞狀告何姓女記者求償1元。記者林孟潔／攝影
蔣婕妤今到台北地方法院代丁允恭遞狀告何姓女記者求償1元。記者林孟潔／攝影
蔣婕妤今到台北地方法院代丁允恭遞狀告何姓女記者求償1元。記者林孟潔／攝影
蔣婕妤今到台北地方法院代丁允恭遞狀告何姓女記者求償1元。記者林孟潔／攝影

性騷擾 丁允恭

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