貨車過彎貨物狂掉占道路 百罐米酒摔破2小時還清不完

高雄60歲尤姓男子今天上午駕駛營業貨運曳引車裝載綑綁「米酒」，行經岡山區岡山路與河堤路二段時，因後方繩索突然斷裂，導致多箱米酒翻落至路面；所幸，事故沒有波及其他人車，未造成傷亡；初步了解，尤男並無酒駕，詳細事故原因仍待釐清。

據了解，尤男今天開著滿載米酒的曳引車從屏東內埔工業區出發，要前往岡山區大德一路的台灣菸酒營業所，未料，今天上午10時許，行經岡山區岡山路與河堤路二段時，貨品脫落，多箱米酒翻落路面，甚至掉到安全島及對向路面。

事故造成河堤路二段東往西車道封閉，河堤路二段西往東（岡山路、河堤路二段路口）封閉一車道，岡山警分局壽天派出所獲報到場協處，並派員在場實施交通管制、疏導。

所幸事故並未波及其他人車，也未造成傷亡，由於多箱米酒被打破，碎片散落一地，恐影響行車安全，已通報清潔隊、菸酒公賣局等人員到場處理。

初步了解，尤男並無飲酒，但將依違反道路交通管理處罰條例第30條第一項第二款，所載貨物脫落、掉落，處汽車駕駛人3000至1萬8000元，製單舉發。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康