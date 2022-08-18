反賄選打擊假消息 苗栗檢警調廉啟動

距離地方選舉投票100天，苗栗檢警調廉單位代表今天在苗栗地方法院暨地檢署一樓大廳啟動反賄選，宣示杜絕賄選、暴力介入選舉，及打擊假消息、端正選風之決心。

包括最高檢察署檢察總長邢泰釗、高檢署台中分署檢察長張清雲、最高檢察署主任檢察官呂文忠，及苗栗縣政府秘書長陳斌山、縣警察局長陳武康、調查局苗栗縣調查站主任林添進、苗栗縣榮譽觀護人協進會理事長徐享鑫等人。

苗栗地檢署統計，2010年至今，有40人因檢舉賄選而獲得檢舉獎金，總計核發1290萬元，檢察長陳松吉表示，民眾發現賄選情事，可利用免費檢舉專線0800-024099，同時也可透過苗栗地檢署官網的查察賄選電子郵件信箱，或LINE QR code等網路方式檢舉，身分絕對保密。

邢泰釗、張清雲說，反賄選是連小學生都知道的常識，而且如果讓賄選的人當選，將不會有人認真投入競選活動，清明政治將無以為繼，選民務必以候選人平日的表現為選舉依據，切莫輕信選前的假消息，檢察機關也會致力查緝。