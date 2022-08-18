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國民黨敗訴！法院判應將中投、欣裕台全部股權 價值逾156億移歸國有

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

不當黨產處理委員會認定中央投資、欣裕台公司為國民黨附隨組織，6年前處分國民黨應將持有的2家公司全部股權移轉為國有，國民黨不服提行政訴訟，大法官前年宣告黨產條例合憲，台北高等行政法院今判國民黨敗訴，可上訴。

黨產會2016年11月29日處分國民黨應在收到處分書30天內移轉持有的中投、欣裕台公司全部股權為國有，換言之，兩家公司旗下合計約156億元資產，全數充公。

國民黨不服提行政訴訟救濟；另北高行多位法官審理黨產條例其他案件，認為有違憲之虞而聲請釋憲，而本案北高行承審庭4年前裁定待黨產條例釋憲結果出爐前停止審理。

2020年8月28日，大法官作出司法院釋字第793號解釋，宣告黨產條例合憲，指憲法未規範政黨及其附隨組織不當取得財產的處理，因黨國體制憑藉執政優勢而自國家、人民取得的財產，應回復或匡正。

北高行就本案重啟審理程序後，今判決國民黨敗訴，仍應將持有的中投、欣裕台公司全部股權移歸國有。

黨產會認定中投、欣裕台為國民黨附隨組織，處分將2家公司全部股權移歸國有。圖／聯合報系資料照片
黨產會認定中投、欣裕台為國民黨附隨組織，處分將2家公司全部股權移歸國有。圖／聯合報系資料照片

國民黨 黨產會 大法官

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