3次酒駕關在監獄 他抬出「法務部」壓制檢察官下場曝

男子高浩哲3度酒駕判可易科罰金之刑，檢察官遵行酒駕「零容忍」政策，不准他易科，高發監執行；高不服，在獄中以「法務部新聞稿」壓制檢察官，就發監執行處分聲明異議，台北地院認為，檢方依職權辦案不違法，裁定駁回。

高浩哲2014年因酒駕判刑2月、併科罰金5萬元；2020年因酒駕判刑2月、併科罰金1萬元。2022年時，高第3度酒駕，判有期徒刑3月，得易科罰金確定，不過，檢察官不准他易科，發指揮書命令高去台北監獄坐牢。

高不服氣，在獄中聲明異議。高說，他正在坐牢，檢察官沒有讓他表示意見，且他5年內才「二犯」而已，應該可易科罰金才對。

高聲明說，「法務部2013年6月19日的新聞稿」指示台灣高檢署就酒駕再犯發監標準研議，決定「5年內三犯原則上不准易科罰金」，他只「二犯」，沒發生事故，加上根本沒駕駛，只發動引擎開著冷氣在車上休息，聲請撤銷檢察官原處分。

法官認為，易科罰金否准是檢方裁量權，檢方可考量是否有「難收矯正之效」、「難以維持法律秩序」作憑據，不是「得」易科罰金就要「准」易科罰金，檢察官的裁量權行使，只在有瑕疵時法院才有介入的必要。

法院調查，高浩哲前後共3次犯酒駕案，台北地檢署執行科檢察官審酌他已三犯，勾選「不准易科罰金」，主任檢察官後勾選「如檢察官所擬具意見」，再經檢察長核閱後，寄執行傳票通知高2022年6月10日報到、去台北監獄執行。

高浩哲發監後，6月22日向檢方聲請易科罰金，說自己只發動引擎在車上休息、要扶養雙親、工作上要復職，檢方函覆高稱「因累犯酒駕，為避免再犯，礙難照准」，法官因此認定，檢方已函覆具體理由，沒有逾越法律授權或專斷，法院本應予尊重，裁定駁回高的聲明異議。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康