老翁火氣大 酒後騎車不滿攔查咬斷員警手指遭判刑

花蓮一名71歲劉姓老翁酒後騎電動自行車遭警方攔查，抗拒酒測做出頭撞柏油路的自殘行為，美崙派出所長王德麟要以警車載他返所，劉翁竟張口猛咬，造成王德麟左手第一指遠端指節部分創傷性截肢，花蓮地院一審依酒駕、傷害等罪，判劉翁應執行有期徒刑10個月，得易科罰金、可上訴。

判決書指出，劉姓老翁去年8月11日晚間在東大門夜市喝了高粱酒，騎電動自行車離開，晚間10時45分經過花蓮市府前路與永興路口，因行車不穩且沒有開大燈，被警察攔查。

警方要酒測時，劉翁自稱是退休公務員、認識警消高層，希望不要酒測，但警方仍要求酒測，劉翁情緒激動大喊救命，還將頭撞柏油路面，警方因此執行保護管束，將他帶上警車欲返所酒測。

不過，劉翁被帶上警車時，在後座腳踢車門，美崙派出所長王德麟伸手要調整劉翁身體時，劉竟張口咬斷王德麟左手姆指，還將上半截斷指吐在車內。事後劉酒測值為每公升0.65毫克。

王德麟當時雖緊急到醫院急診就醫，進行骨折開放性復位固定、清創和植皮手術，但出院後持續追蹤發現移植皮瓣及遠端指節壞死，8月28日再度入院進行清創及部分截肢手術，造成部分左大姆指機能減損。

花蓮地院一審合議庭依加重酒駕刑罰將劉翁判刑6個月、傷害罪判刑6個月，合併應執行10個月徒刑，易科罰金以1000元折算1日。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康