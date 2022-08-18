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4月大男嬰趴睡噎奶身亡 保母疏忽打盹沒固定好過失致死判刑6月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中市何姓保母5年前受託全天照顧未滿4個月大的林姓男嬰，她凌晨餵奶安撫男嬰躺在彈簧床上入睡，卻疏忽未固定男嬰身體，自己也因勞累打瞌睡，未發現男嬰趴睡噎奶，事後送醫急救仍不治，最高法院依過失致死罪判何女6月得易科罰金之刑定讞。

民事部分，一審認為何女有疏失判賠631萬元，二審考量人精神狀況難免鬆懈，情有可原，判何女賠531萬元，可上訴。

何女領有保母證照，2017年11月16日開始全天候照顧男嬰，隔年1月2日凌晨她餵奶並安撫男嬰入睡，卻僅用枕頭墊著男嬰背部、用棉被包覆腹部，使讓男嬰躺在成人彈簧床墊上。

她自己則坐在床邊休息，之後因疲勞而打瞌睡，直到同日上午5時許，她醒來發現男嬰臉朝下趴睡、臉色蒼白，嘴巴周圍被棉被覆蓋，緊急CPR後叫救護車送醫急救，男嬰仍因呼吸道感染、溢奶、呼吸道吸入牛奶窒息身亡。

何女否認過失致死犯行，供稱她已經盡力做了防護措施，並沒有疏於照顧，男嬰喝完奶也有充分拍嗝，她當時至少抱男嬰半小時，等到男嬰情緒穩定、嘴巴沒有空氣出來，才將男嬰放在床上睡覺。

台中高分院更一審認為男嬰完全無自理能力，保母應有隨時隨地謹慎照料嬰兒身體狀況的義務，且何女也自承知道嬰兒喝奶後應幫忙拍嗝、排氣，保持頭高腳低、右側睡，減少溢奶機會。

何女曾說她想讓男嬰先睡熟一點再移到嬰兒床，結果她太累不小心睡著，醒來才發現男嬰趴睡，棉被、枕頭沒有固定住他。

更一審指出，何女草率地以枕頭墊住男嬰背部、棉被包裹腹部，未固定男嬰身體，確實有所過失，考量她犯後自首，但她犯後飾詞狡辯，態度欠佳，未能與對方達成和解，判6月徒刑，得易科罰金；最高法院駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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嬰兒 保母 救護車

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