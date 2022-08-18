聽新聞
test
0:00 / 0:00
幼童哭鬧不止 竟被保母丈夫打腫臉
桃園一名方姓男子去年3月因老婆替人照顧的幼童哭鬧不止，心生厭煩，見制止無效，竟甩耳光教訓，結果1下就把小孩的臉打腫，被桃園地院簡易庭依成年人故意對兒童犯傷害罪判處拘役50日，上訴才獲合議庭緩刑2年。全案不得上訴。
判決指出，方男（48歲）的老婆是職業保母，去年3月某晚替周姓女子照顧幼童，但幼童哭鬧不聽制止，方男一氣之下，就朝幼童右臉甩了一記耳光，導致幼童右臉紅腫鈍傷。周女得知消息，隨即帶小孩到醫院驗傷，並赴警局提告。
案發後，方男坦承不諱，供稱自己情緒控管不佳，才會對幼童出手。他一審被判拘役50日且不得易科罰金，上訴二審時，他主張自己與周女已經和解，希望從輕量刑，但合議庭認為一審量刑並無違誤，駁回請求。
不過，合議庭審酌方男是一時情緒失控犯案，犯後坦承，也與被害人達成和解，認為他經過此次事件應知所警惕，無再犯之虞，因此宣告緩刑2年，以啟自新。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言