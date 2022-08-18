幼童哭鬧不止 竟被保母丈夫打腫臉

桃園一名方姓男子去年3月因老婆替人照顧的幼童哭鬧不止，心生厭煩，見制止無效，竟甩耳光教訓，結果1下就把小孩的臉打腫，被桃園地院簡易庭依成年人故意對兒童犯傷害罪判處拘役50日，上訴才獲合議庭緩刑2年。全案不得上訴。

判決指出，方男（48歲）的老婆是職業保母，去年3月某晚替周姓女子照顧幼童，但幼童哭鬧不聽制止，方男一氣之下，就朝幼童右臉甩了一記耳光，導致幼童右臉紅腫鈍傷。周女得知消息，隨即帶小孩到醫院驗傷，並赴警局提告。

案發後，方男坦承不諱，供稱自己情緒控管不佳，才會對幼童出手。他一審被判拘役50日且不得易科罰金，上訴二審時，他主張自己與周女已經和解，希望從輕量刑，但合議庭認為一審量刑並無違誤，駁回請求。