「抹紅」陳筱諭二審改判無罪 民進黨立委賴惠員：多謝

民進黨立委賴惠員2019年在電視影射參加立委補選的無黨籍候選人陳筱諭「都是國共在操盤」，一審認定意圖使人不當選而傳播不實，依違反選罷免法判4月，褫奪公權1年，不服上訴二審，今天改判無罪。賴惠員連說「多謝、多謝」，法官給了她自省的機會，也感謝當事人理解事實原委及完成和解。

賴惠員說，近期因個人司法案件問題，並造成社會紛擾深感抱歉；她身為民意代表及政治工作者，尊重司法判決、坦然面對，是我們的態度。