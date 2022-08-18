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「抹紅」陳筱諭二審改判無罪 民進黨立委賴惠員：多謝

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

民進黨立委賴惠員2019年在電視影射參加立委補選的無黨籍候選人陳筱諭「都是國共在操盤」，一審認定意圖使人不當選而傳播不實，依違反選罷免法判4月，褫奪公權1年，不服上訴二審，今天改判無罪。賴惠員連說「多謝、多謝」，法官給了她自省的機會，也感謝當事人理解事實原委及完成和解。

賴惠員說，近期因個人司法案件問題，並造成社會紛擾深感抱歉；她身為民意代表及政治工作者，尊重司法判決、坦然面對，是我們的態度。

她表示，這段期間她得到許多支持者的鼓勵及建議，也讓她有更大的能量面對未來的挑戰，及全力做好對選民的服務的工作。對於給她溫暖的這些好朋友們，她感激在心，未來在辯論國家重大議題、監督政府預算及溪北的發展，她會克盡職責，不負各位所託。

立委賴惠員得知無罪消息，連說「多謝、多謝」，法官給了她自省的機會，也感謝當事人理解事實原委及完成和解。記者邵心杰／翻攝
立委賴惠員得知無罪消息，連說「多謝、多謝」，法官給了她自省的機會，也感謝當事人理解事實原委及完成和解。記者邵心杰／翻攝

賴惠員 司法

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